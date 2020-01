Souveräner Erfolg für Berger Damen

Gut erholt sind die Erbacher Herren I nach der Winterpause in die Rückrunde der Tischtennis-Landesklasse gestartet. Sie besiegten Witzighausen. Auch die Damen I des SC Berg wiederholten gegen Deuchelried ihren Sieg aus der Vorrunde der Verbandsklasse. Doch die SG Öpfingen und der VfL Munderkingen haben am Wochenende Niederlagen eingefahren.

Herren Landesklasse 7: Kurzen Prozess machte Erbach mit seinem Gegner TTC Witzighausen. In der Aufstellung Marcel Klein, Stefan Staudenecker, Sefa Dogan, Josef Wanner, Jürgen Mast und Max Mößlang gab es ein deutliches 9:0 gegen den weiter sieglosen Tabellenletzten. Nur ein Doppel ging über die volle Distanz von fünf Sätzen, vier Einzel wurden im vierten Durchgang entschieden.

Herren Bezirksliga: Nach dem Auftaktsieg nach der Winterpause gegen Neu-Ulm gab es für die SG Öpfingen einen herben Dämpfer in Lehr. Beim 1:9 gewann nur Jan Ocker ein Einzel für die Öpfinger.

Herren Bezirksklasse 2: Der VfL Munderkingen bleibt ohne Sieg. Gegen den SC Bach gewannen die Gastgeber aus Munderkingen nur ein Doppel durch Daniel Pallasdies/Robert Krutz. Dazu kamen fünf Einzelsiege durch Michael Koch und Robert Krutz (je 2) und Frank Lehnhart. Die Gäste lagen anfangs bereits mit 4:1 in Führung, ehe der VfL zwischenzeitlich zum 4:4 ausglich. Doch am Ende gewann der SC Bach durch zwei Doppelsiege von Can Quan/Andreas Ritter und Ralf Rameiser/Benjamin Mekle, dazu kamen sieben Einzel für Bach durch Can Quan, Bernhardt Häufele und Ralf Rameiser (je 2) sowie Benjamin Mekle.

Herren Kreisliga A2: Der TSV Rißtissen knüpfte nicht an seinen Erfolg in der Vorwoche. Beim 1:9 in Öpfingen holte das Doppel Thomas Braig/Alexander Rieber den einzigen Erfolg für die Gäste. Für die SG Öpfingen II gewannen zunächst die Doppel Bernhard Rieger/Carsten Rechtsteiner und Michael Kleck/Markus Köhler. Alle sieben Einzel gingen an den Gastgeber durch Bernhard Rieger (2), Carsten Rechtsteiner, Michael Kleck, Markus Köhler, Walter Hirschle und Herbert Friedrich.

Die SG Griesingen zeigte sich gut erholt und besiegte erwartungsgemäß den VfB Ulm. Zunächst gewannen die Doppel Roman Werner/Julian Kasper und Markus Braun/Dietmar Uhlmann. Dann folgten sieben Einzelsiege durch Roman Werner, Julian Kasper und Alfred Bausenhart (je 2). Ein weiteres Einzel gewann Markus Braun.

Die TSG Rottenacker gewann das Derby in Unterstadion. Christian Wölfle/Karl-Heinz Moser und Stephan Grözinger/Florian Kurz sicherten den Gästen zwei Doppel. Bis zum zwischenzeitlichen 6:6 wechselte laufend die Führung, ehe Rottenacker die letzten drei Einzel für sich entschied. Sieben Einzel gingen an die TSG durch Samuel Gebhard, Florian Kurz, Stephan Grözinger (je 2) sowie Christian Wölfle. Unterstadion gewann ein Doppel durch Joachim Lorenz/Michael Schweikert sowie vier Einzel durch Joachim Lorenz (2), Karl-Heinz Kohler und Steffen Schneider.

Herren Kreisliga B2: Die TSG Rottenacker II hatte gegen Obermarchtal keine Chance. In der Besetzung Gerhard Huss, Reinhold Laut, Norbert Stöhr, Ralph Striegel, Herbert Heinzelmann und Karl Striegel fuhren die Gäste einen ungefährdeten 9:0-Sieg ein.

Die SG Öpfingen III war gegen den SC Berg III erfolgreich. Ingo Bierer/Andreas Karpa und Stefan Schuster/Julian Denkinger sorgten für die 2:0-Führung. Öpfingen III gewann auch sieben Einzel durch Stefan Schuster und Paul Rechtsteiner (je 2), Ingo Bierer, Heinrich Mekle und Julian Denkinger. Für Berg III punkteten das Doppel Timo Reutter/Thomas Schick, in den Einzeln Gerhard Scheuing (2) und Walter Tabert.

Die TTC Ehingen II entschied als Gast des Tabellenführers Staig VI nur durch Karl Scheible/Hans-Peter Rommel ein Doppel für sich. Mit einem 9:1 baute der noch ungeschlagene SC Staig seine Serie aus.

Herren Kreisklasse 2: Der TSV Schelklingen hat gegen Ehingen III einen hohen Sieg eingefahren. Der TSV Erbach III verlor in Laichingen.

Damen Verbandsklasse: Die Damen I des SC Berg machten so weiter, wie sie in der Vorrunde dominiert hatten. Allerdings gewannen Jana Hoffmann/Jasmin Stocker gegen den Tabellenfünften Deuchelried nur ein Doppel, das zweite ging verloren. Doch in den Einzeln dominierten die Gastgeberinnen, für die Sarah Pflug drei Einzel gewann und Nadine Wollinsky zweimal erfolgreich war. Jana Hoffmann und Jasmin Stocker besorgten mit jeweils einem Einzelerfolg den Rest.