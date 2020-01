Sorge um Ehingens ältesten Verein

Im Gasthaus zum Schwanen hat die Ehinger Liedertafel am Freitag Rückschau auf das vergangene Jahr gehalten. Sorge bereitet dem Vorstand die rückläufige Mitgliederzahl des ältesten Vereins der Stadt.

Beim Liederfest des Schwäbischen Sängerbundes in Esslingen errang der Liederkranz Ehingen in der Sparte „Gehobener Volksgesang” einen viel bejubelten ersten Platz. Das war 1925. Der Gesangverein war noch keine 100 Jahre alt und ein reiner Männerchor. 2020 zählt die 1946 aus „Eintracht” und „Liederkranz” gebildete „Liedertafel Ehingen 1832 e.V.“ 22 Sänger, davon 13 Frauen und neun Männer, und hatte im vergangenen Jahr drei eher unspektakuläre Auftritte. Zweimal sang der Chor in der Seniorenresidenz Haus Katrin und einmal beim Zeltgottesdienst des Ehinger Sommerfestes.

„Wie lange geht das noch gut?“, hinterfragte Vereinsvorsitzender Heinz Fischer die ungewisse Zukunft des aus 22 aktiven, 58 fördernden und sechs Ehrenmitgliedern bestehenden Vereins. Vergangenes Jahr ließen sich er und die anderen Vorstandsmitglieder noch einmal für zwei Jahre wählen, weil sonst die Auflösung des Vereins unvermeidbar gewesen wäre. Rückläufig ist nicht nur die Zahl der Mitglieder, sondern auch der Besucher der jährlichen Hauptversammlung. Gerade mal 23 nahmen im Nebenzimmer des Gasthauses teil und eröffneten die Zusammenkunft mit einem mehrstimmigen Lied. Am Keyboard stimmte Chorleiter Alexander Lotz dazu ein.

Seit elf Jahren inspiriert Lotz die treue Sängerschar zum Weitermachen. „Ich bleibe, solange Sie singen können“, sagte der Dirigent und ermunterte zu gesundheitsförderndem Lachen. Das gemeinsame Singen geht noch ganz ordentlich, allerdings nicht mehr im Singsaal der Michel-Buck-Schule. Der dorthin führende Weg über Treppen und einen langen Flur ist für ältere Menschen ziemlich beschwerlich und teilweise nicht mehr zu bewältigen. Jetzt hat man im Dachgeschoss der Oberschaffnei in der Schulgasse einen per Aufzug erreichbaren Probenraum gefunden. Dorthin aber schaffen es etliche Sänger laut Bericht offenbar auch nicht. Die Proben finden nämlich immer freitags statt, und das ist ein Tag, an dem für mehrere öfters andere wichtige Termine anstehen. Also beantragte Heidi Allmendinger, zur Verbesserung des Singstundenbesuchs die Proben wieder wie früher am Mittwoch zu veranstalten, und zwar von 18 bis 19.30 Uhr, weil Alexander Lotz als Musiklehrer für Gitarre, Klavier, Keyboard, Akkordeon und Gesang abends vielfach engagiert ist.

Für 25 Jahre stand die Ehrung der Sängerin Rosemarie Reitz an. Krankheitshalber konnte sie an der Versammlung ebenso wenig teilnehmen wie einige, die für eifrigen Probenbesuch zu ehren waren. Nur Elke Kolling hatte alle 34 Singstunden besucht.

Der diesjährige Vereinsausflug wurde auf den 12. Mai festgesetzt. Die Ehinger Sänger besuchen eine Aufführung des als kleinstes Opernhaus der Welt bezeichneten „Meringer Multum in Parvo Papiertheaters“. Gegeben wird Mozarts „Zauberflöte“ mit der Einspielung einer historischen Aufnahme der Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Karl Böhm aus dem Jahr 1955.