„Sonst gehen mir die Spieler aus“

Nach einer wenig zufriedenstellenden Vorrunde und mit großem Rückstand auf Tabellenführer Riedlingen bestreitet die TSG Ehingen in der Fußball-Bezirksliga am Samstag ihr erstes Spiel nach der Winterpause. Für Volkmar Hackbarth ist das anstehende Spiel in Neufra erst das zehnte als TSG-Trainer, im Oktober hatte er die Mannschaft als Nachfolger von Joachim Oliveira übernommen. SZ-Redakteur Andreas Wagner sprach mit Hackbarth über die Vorbereitung, die torreichen Testspiele und seine Ziele für die laufende Spielzeit.

SZ: Die Vorbereitung, die wahrscheinlich auch bei der TSG wie bei vielen anderen Mannschaften sechs Wochen dauerte, endet, die Punkterunde beginnt. Kommt das erste Spiel für die TSG zu früh?

Hackbarth: Wir hatten fünf Wochen Vorbereitung, Start war am 31. Januar. Dennoch kommt das Spiel nicht zu früh, wir hätten sonst ja früher mit dem Training beginnen können. Ich halte aber nichts von einer ewig langen Vorbereitung.

Sind Sie zufrieden mit der Vorbereitung, mit Beteiligung und Engagement der Spieler?

Ich bin zwiegespalten. Bei den Spielern, die da waren, hat es gepasst. Aber insgesamt haben wir einen zu kleinen Kader. Auf dem Papier ist es ein Riesenkader, aber in der Realität kriegen wir gerade eine Mannschaft zusammen. Zur Fasnet war die Personalsituation etwas angespannt, sodass wir ein Testspiel absagen mussten.

Bereitet Ihnen das keine Sorgen?

Es gibt wenige Vereine, die das Problem nicht haben. Ich denke, es herrschen relativ gleiche Bedingungen.

Wenn so viele Namen auf dem Papier stehen, besteht dann nicht die Chance, dass der eine oder andere, der derzeit fehlt, in absehbarer Zeit zurückkehrt?

Einige haben wegen ihres Studiums gefehlt. Jetzt ist vorlesungsfreie Zeit und sie sind wieder dabei. Bei denen, die verletzt oder angeschlagen sind, muss man sehen. Wenn alle da sind, kommen wir auf 15, 16 Leute, aber das ist bis auf Weiteres unwahrscheinlich. Aber, wie gesagt, das ist nicht nur unser Problem. Wichtig ist für mich deshalb, dass die Spieler, die da sind, mitziehen und Spaß haben am Fußball.

5:5 gegen Reute, 6:2 gegen Mietingen, 4:6 gegen Blaubeuren, 6:3 gegen Blaustein – in den Testspielen fiel auf, dass Ihre Mannschaft viele Tore erzielt, aber auch viele kassiert hat. Die Zahl der Gegentreffer dürfte Ihnen nicht gefallen haben?

Das 4:6 gegen Blaubeuren war am Fasnetswochenende und diesem Umstand etwas geschuldet. Aber grundsätzlich stimmt es, wir haben zu viele Tore kassiert.

Es gibt den alten, etwas abgedroschenen Spruch, wonach der Angriff Spiele, die Verteidigung aber Meisterschaften gewinnt.

Das stimmt schon, natürlich.

Lag der Schwerpunkt im Training auf der Defensive oder worauf haben Sie in der Vorbereitung besonderen Wert gelegt?

Schwerpunkt war, dass die Mannschaft zusammenfindet – in der Formation, in der die Spieler auch da sind. Mit dem Trainerwechsel im Herbst gab es eine gewisse Unruhe. Außerdem ging es um meine Vorstellung von Fußball. Im letzten Test gegen Allmendingen (7:0; Anm. d. Red.) hätten wir noch mehr Tore schießen, aber auch drei oder vier kriegen können.

Wie sieht Ihre Vorstellung von Fußball aus?

Es ist Fußball, den man anschauen kann, der Spaß macht, bei dem der Ball läuft. Dazu kommt ein intensives Gegenpressing. Aber das stellt gewisse Anforderungen.

Das erste Liga-Spiel nach der Winterpause bestreitet die TSG beim Tabellenzweiten Neufra. Für Sie eine wegweisende Partie und dazu noch als Ex-Trainer des FV Neufra ein besonderes Gastspiel?

Super, dass wir mit einem Spitzenspiel beginnen, super auch für die Liga. Riedlingen lassen wir mal außen vor, da dürfte normal nicht viel passieren. Um Platz zwei geht es zwischen uns, Neufra, aber auch Blönried/Ebersbach ist zu beachten, die Mannschaft spielt eine starke Saison. Für mich persönlich ist es schön, mal wieder nach Neufra zu kommen. 90 Minuten lang will ich aber gewinnen, davor und danach geht es freundschaftlich zu.

Hat die TSG Platz eins in der Bezirksliga wirklich abgehakt oder hofft man insgeheim, Riedlingen vielleicht doch noch abzufangen?

Darüber mache ich mir keine Gedanken, wir haben sind so viele Punkte Rückstand. Riedlingen müsste erst mal sechs Spiele verlieren und wir müssten sechs gewinnen. Das ist in der Jetzt-Phase nicht realistisch. Sollte es doch passieren, kann man sich damit befassen, aber momentan verschwende ich daran 0,0 Gedanken. Dass Riedlingen so gut dasteht, hat sich angedeutet. Eine junge Mannschaft, die sich über die Jahre entwickelt hat und auch in der Landesliga eine gute Rolle spielen könnte.

Eine bessere Ausgangsposition verspielte die TSG mit drei Niederlagen gegen Langenenslingen (0:1), Riedlingen (1:3) und Altshausen (3:4) vor der Winterpause. Worauf führen Sie den Durchhänger zurück, nachdem es davor ordentlich gelaufen war und die Spiele gewonnen wurden?

Das Spiel gegen Riedlingen war eines der besten, seit ich die Mannschaft übernommen habe. Aber der Gegner war einen Tick besser. Bei den anderen verlorenen Spielen waren wir dünn besetzt. Davor die Spiele wurden zwar gewonnen, aber alle nicht so souverän – was auch dem geschuldet war, dass wir wenig Leute hatten. Wir hatten im Herbst viele Verletzte, gerade mit Muskelverletzungen, dazu der Trubel mit dem Trainerwechsel. Irgendwann ist es halt aus. So was wie gegen Langenslingen kann passieren, gegen Riedlingen haben wir viel investiert, danach kam Altshausen und es war vielleicht im Hinterkopf, dass es gegen eine Mannschaft vom Tabellenende schon laufen wird.

Haben Sie in Anbetracht der Personalnot nicht überlegt, in der Winterpause den einen oder andern Spieler zu verpflichten?

In der Winterpause Spieler zu holen, ist oft ein Problem. Oft sind da nur Spieler zu haben, die anderswo unzufrieden sind. Dann läuft es für sie beim neuen Verein nicht und sie sind wieder unzufrieden. Deshalb ergibt das wenig Sinn. Es sei denn, jemand will unbedingt kommen. Aber man braucht Spieler, die eine Mannschaft weiterbringen. Nur Spieler zu holen, um welche zu holen, bringt nichts.

Ihre Planungen richten sich daher vermutlich schon auf den Sommer und die nächste Saison – oder machen Sie bei der TSG Ehingen gar nicht weiter?

Das ist im Moment völlig offen. Jetzt lassen wir erst mal Ostern kommen und dann schauen wir, wie es läuft.

Was sind Ihre Ziele für die laufende Saison?

Wir sind noch im Pokalwettbewerb und wollen ins Finale. Ziel in der Bezirksliga ist Platz zwei und die Relegation. Das Potenzial dafür haben wir, aber es gehört auch Glück dazu und dass wir verletzungsfrei bleiben. Sonst gehen mir die Spieler aus.