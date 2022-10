Sonnige TSG-Wanderung im Goldenen Herbst

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich konnte die traditionelle Herbstwanderung der Abteilung Gymnastik für Frauen des TSG Ehingen wieder stattfinden. So war die Freude bei den 18 Teilnehmerinnen, darunter Abteilungsleiterin und Organisatorin Anna Priller, groß, dass am Samstag, den 22. Oktober strahlender Sonnenschein auf die Wanderinnen wartete.

Unter dem Motto „Wer rastet, der rostet!“ startete die Gruppe am Nachmittag bei spätsommerlichen Temperaturen am Golfplatz in Rißtissen. Die neun Kilometer lange, idyllische Runde führte durch das Donautal Richtung Öpfingen und über die Donaubrücke in Gamerschwang nach Griesingen. Über das weiche Moos im Griesinger Wald, vorbei an der Josefskapelle, gelangte die Gruppe zurück zur Golflounge. Dort fand der Wandertag bei Kaffee, Kuchen, zünftigem Vesper und einem malerischen Weitblick bei untergehender Sonne seinen Ausklang.