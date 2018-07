Sonnengasse ist wieder befahrbar

Die Ehinger Sonnengasse ist nun wieder durchgängig befahrbar. Die Sperrung von ein paar Tagen war notwendig, weil die Donau-Iller Bank vorbereitende Maßnahmen zum Bau der Volksbank-Höfe einleiten musste. In der kommenden Woche muss nochmals kurz gesperrt werden, um den Bereich Sonnengasse/Schulgasse zu teeren.

„Wir mussten bestehende Leitungen in der Sonnen- und Schulgasse verlegen“, erklärt der Bauleiter und Architekt Wolfgang May. Denn die Gas-, Elektro- und Telekommunikationsleitungen in den beiden Gassen seien bisher zu nahe am geplanten Neubau der Donau-Iller Bank gewesen. „Die Leitungen müssen einen gewissen Mindestabstand haben. Diesen haben wir nun mit der Verlegung hergestellt“, erklärt Wolfgang May.

Auf die Sonnengasse wurde nun eine provisorische Asphaltschicht aufgetragen, die bis zur Fertigstellung der Volksbank-Höfe bleiben soll. „Während der Bauphase wird die Straße sicher stark beansprucht. Was nach der Fertigstellung dann passiert, werden wir mit der Stadt Ehingen abstimmen“, so May. Läuft alles nach Plan, werden die Bauarbeiten zu den Volksbank-Höfen am Ehinger Marktplatz im Frühherbst dieses Jahres starten.