Songs von Simon & Garfunkel leben auf

Die Hits des unvergesslichen Folk-Rock-Duos „Simon & Garfunkel“ leben in der dem Original nahe kommenden Interpretation von Graceland weiter. Am Freitag ließen Thomas Wacker und Thorsten Gary in der Ehinger Lindenhalle das Publikum an der unvergleichlichen Erfolgsgeschichte teilhaben.

Beim Konzert von Simon & Garfunkel am 19. September 1981 in New Yorks Central Park waren mehr als 500000 Zuschauer anwesend. Ein großes Meer aus brennenden Feuerzeugen ersetzte das abgesagte Feuerwerk. In der Lindenhalle war es der tausendste Teil an Fans, und die leuchtenden Displays von Smartphones ersetzten die Feuerzeuge. Die Wirkung war vergleichbar.

Mit „Simon & Garfunkel Tribute meets Classic“ war das Programm überschrieben, mit dem das Duo Graceland in Begleitung eines Streichquartetts, einer E-Bassistin und eines Drummers die Songs der amerikanischen Superstars zum Glühen brachte. Paul Simon und Art Garfunkel sind im vorgerückten Alter angekommen, ihre Songs scheinen für immer jung zu bleiben. Im April 2010 hatte das amerikanische Duo beim New Orleans Jazz Festival seinen letzten gemeinsamen Auftritt. 2011 formierten sich Thomas Wacker und Thorsten Gary zu dem nach einem Album von Paul Simon benannten Duo Graceland. Zu zweit, mit Streichquartett oder gelegentlich auch mit 52-köpfigem Orchester touren sie durch Deutschland und faszinieren mit ihrer brillanten Art, der Marke Simon & Garfunkel den Glanz scheinbarer Unsterblichkeit zu verleihen. Nahe am Original, ohne zu kopieren und mit dem gehörigen Respekt vor den großen Vorbildern bietet das Simon & Garfunkel-Tribute-Duo die großartige Möglichkeit, die Wirkung der Hits auf effektvoll illuminierter Bühne immer wieder neu zu entfalten.

„Rolling Stone“, eine Zeitschrift mit Schwerpunkt auf Popkultur und Rockmusik, listete Simon & Garfunkel mit 38,5 Millionen verkaufter Alben auf Rang 40 der 100 größten Musiker aller Zeiten. Auch wenn Graceland dieser außergewöhnliche Erfolg versagt bleiben dürfte, haben sie mit ihrem neuesten Album einen fantastischen Tonträger produziert, der zum Nachklang einem ihrer Konzerte einfach unerlässlich ist.

Vor dem Verkauf im Foyer bringen die beiden das Publikum erst einmal bei verhaltener Bühnenbeleuchtung dazu, die einzigartigen Lieder mit Geschichten, die von Herzen kommen und etwas zu erzählen haben, voll zu genießen. Dazu tragen die Begleitmusiker ihren Teil mit einem in die Ohren gehenden Background bei.

„Das schönste Lied des Abends“ kündigt Cellist Vasily Bystroff den Song des einsamen Boxers an und das Publikum füllt den großen, aber nicht vollständig besetzten Saal mit „Lie la lie, lie la la la lie lie“. Geigerin Hiroko Tamaki hat mit „Where have all the flowers gone“ ein bejubeltes Gesangssolo. Stark bringt das Duo zudem „Are you going to Scarborough Fair?“. Musikalische Highlights des Abends sind „El Condor Pasa“, „Bridge over Troubled Water und „Sound of Silence.“