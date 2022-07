Sommergaudi der Skizunft-Jugend

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Wochenende vom 15. Juli waren bei bestem Wetter 21 Kinder und Jugendliche für eine sportliche „Sommergaudi“ in Tirol unterwegs. Unter Leitung von Hannes Riegler startete das Abenteuer-Wochenende am Freitagmittag um 14:30 Uhr. Vom Stadionparkplatz in Ehingen ging es los Richtung Imst in Tirol. Am frühen Abend erreichte die Gruppe ihre Unterkunft, das Backpacker-Hostel „Romedihof“. Nach ausgiebigem Frühstück stand am Samstag ein Besuch in der Area 47, einem riesigen Outdoor-Wasserspielpark auf dem Plan. Während sich die jüngeren Teilnehmer an Actionparcours, Sprungtürmen, Slacklines und Trampolins versuchten, wagten sich die älteren vom 7,5 Meter-Turm, katapultierten sich beim „Blobb“ in die Höhe oder schanzten von steilen Rutschen ins Wasser.

Nachdem alle ausreichend Adrenalin in ihren Blutbahnen gesammelt hatten, ging es langsam wieder zurück in die Unterkunft, wo ein geselliger Grillabend mit Stockbrot, Marshmallows und Lagerfeuerliedern auf die Gruppe wartete. Bevor es am Sonntagmorgen nach Hause ging, durften die Schwindelfreien die 406 Meter lange und 113 Meter hohe Hängebrücke „Highline 179“ bei Reutte überqueren. Da alles super klappte und noch Zeit übrig war, konnten sich alle nochmal im Plansee mit feinstem Alpenpanorama abkühlen und das Wochenende ausklingen lassen. Die Jugendlichen und auch die Betreuer waren sich einig: „Das machen wir nächstes Jahr auf jeden Fall wieder!“