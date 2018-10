Soldaten spielen für Kinderschutzbund

Beim Basel Tattoo und beim Musikfest der Bundeswehr in Düsseldorf hat das Heeresmusikkorps Ulm mit seinem Programm „Showtime“ geglänzt. Jetzt haben es die Soldaten auf Einladung des Lionsclubs Ehingen/Alb-Donau in der Lindenhalle als Benefizkonzert zugunsten des Kinderschutzbundes gespielt.

„Es ist die schönste Art, die Bundeswehr zu erleben“, sagte Armin Ege, der für den amtierenden Präsidenten Gernot Gessler die Zuhörer in der ausverkauften Lindenhalle begrüßte.

Ganz allein kam ein Oboespieler auf die Bühne und begann mit „Kein schönes Land“, nach und nach folgten ihm die Klarinetten und fielen in die Melodie ein.

Rund 150 Tage im Jahr sind die 50 Soldatinnen und Soldaten – alles hochbegabte Musiker – im Einsatz, ansonsten stehen Proben auf dem Dienstplan.

Mit ihrem Dirigenten Oberstleutnant Markus Prock sind sie regelmäßig beim Benefizkonzert der Lions in Ehingen zu Gast. Diesmal hatten sie Melodien des in Amerika erfolgreichen Komponisten Rudy Wiedoeft im Programm, der ganz neue Spieltechniken für Saxophone entwickelt hat. Hauptfeldwebel Silvia Bleicher zeigte ihren Spaß an diesen modernen Techniken und setzte die Melodien präzise und mit viel Emotionen gespickt um.

Zum 100. Geburtstag von Leonard Bernstein gab es im schönsten Bigband-Sound die Ouvertüre zum Musical „Wonderful Town“, eine musikalische Hommage an New York, das 439 Mal am Broadway gespielt wurde. Die zweite Melodie aus diesem Musical „Conga“ sollte die Zuhörer auf die Pause vorbereiten, kleine Tanzschritte und ein immer wieder rhythmisch ausgestoßenes „Conga“ von Musikern und Zuhörern brachte diese auf die Füße. Stabsfeldwebel Frank Gutewort ist ein guter Sänger und Klarinettist und ein noch besserer Entertainer. „Bei mir bistu shein“ stammt aus einem jüdischen Musical, Gutewort bezeichnete es als eine Hymne an alle schönen Frauen, die Zuhörer nahmen es begeistert auf.

Chick Corea hat viele Grammys für seine Melodien erhalten. „Spain“ intonierten das Heeresmusikkorps mit tollen Soli des Basssaxophonisten. Zum 25. Todestag von Freddie Mercury hatten die Soldaten ein wunderbares Medley der größten Erfolge von Queen wie „We will rock you“ und „We are the champions“ zusammengestellt. Mit einem Marsch beendeten die Musiker offiziell ihr Konzert, mit Futterkörben voll Ehinger Leckereien für den Heimweg dankte ihnen der Lionsclub dafür. Als Zugabe gab es das Lied von der „Schwäb’schen Eisebahne“, ehe sich die Musiker wie immer mit der Nationalhymne verabschiedeten bis zum nächsten Jahr, der Termin steht auch schon fest – der 23. Oktober.