Soforthilfe lindert finanzielle Nöte der Vereine

Der Württembergische Landessportbund (WLSB) hat seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als elf Millionen Euro an Liquiditätshilfe an Vereine und Verbände ausgezahlt. Davon hätten Vereine aus dem Sportkreis Alb-Donau/Ulm bis Ende Februar insgesamt 620 850 Euro erhalten, teilt der Sportkreis mit. „Das ist einerseits erfreulich und hilft den betreffenden Vereinen über die finanziellen Schäden während des vergangenen Jahres, andererseits wiegt es aber den Ausfall jeglicher Sporttätigkeit nicht auf“, sagt Sportkreis-Präsident Georg Steinle.

Die jüngst zum 8. März in Kraft getretenen Lockerungen für die Sportler in Württemberg sieht der Sportbund zumindest als einen kleinen Lichtblick. An der finanziell schwierigen Lage vieler Sportvereine werde der kleine Öffnungsschritt aber vorerst nichts ändern. „Wir gehen davon aus, dass der Bedarf der Vereine nach Unterstützung aus dem Hilfsprogramm Soforthilfe Sport auf hohem Niveau bleiben wird“, sagt Andreas Felchle, Präsident des Württembergischen Landessportbundes. Bis Ende Februar seien vom WLSB für fast 750 Anträge Liquiditätshilfen von insgesamt 11,05 Millionen Euro ausgezahlt worden. Vor allem Sportvereine haben bislang aus diesem vom Land im Juni 2020 eingerichteten Programm für den organisierten Sport Geld erhalten.

42 Anträge aus dem Sportkreis

Von den Vereinen aus dem Sportkreis Alb-Donau/Ulm wurden in den vergangenen acht Monaten 42 Anträge auf Soforthilfe Sport gestellt. Dafür stellte der WLSB Finanzspritzen von insgesamt 620 850 Euro bereit, im Schnitt also etwa 14 800 Euro je Verein. „Nach wie vor haben die Sportvereine im Kreis außer Mitgliedsbeiträgen quasi keine Einnahmen. Deshalb war es wichtig, dass Ende vergangenen Jahres die Soforthilfe verlängert worden ist“, sagt Sportkreis-Präsident Georg Steinle. Wie der Landessportbund hofft auch Steinle, dass die Infektionszahlen dauerhaft wieder mehr Sportangebote mit entsprechenden Hygienekonzepten erlauben. Schließlich hätten die 285 Vereine des Sportkreises im vergangenen Sommer bewiesen, dass sie verantwortungsvoll Sport und Bewegung unter Pandemie-Bedingungen ermöglichen können.

Bis 30. Juni läuft Antragszeitraum

Die Soforthilfe Sport kann noch bis 30. Juni beim WLSB beantragt werden. Die Landesregierung hat dabei zugesichert, bei Bedarf die derzeit für ganz Baden-Württemberg zur Verfügung stehenden fünf Millionen Euro noch einmal aufzustocken. Einige Vereine haben in den vergangenen Wochen allerdings auch einen Teil ihrer Soforthilfe 2020 zurückgezahlt, da zum Jahresende der Liquiditätsengpass geringer ausgefallen war, als bei der Antragsstellung im Sommer und Herbst angenommen.

Nicht immer aber muss die Soforthilfe zurückgezahlt werden. Laut WLSB wird keine Rückzahlung fällig, wenn am Ende des Antragszeitraums kein Überschuss erzielt wird. Möglich ist nach Angaben des Sportbundes auch eine wiederholte Beantragung der Soforthilfe. Wie der WLSB auf seiner Internetseite ausführt, können Vereine, die bereits 2020 die Hilfe beantragt haben, einen Folgeantrag stellen, „wenn beim Antragssteller auch im ersten Halbjahr 2021 ein Liquiditätsengpass im ideellen Bereich, im Zweckbetrieb sowie in der Vormögensverwaltung vorliegt oder voraussichtlich vorliegen wird“.