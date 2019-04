So wurde im Jahr 1899 Bier gebraut

Es kommt nicht alle Tage vor, dass „Oberbrauer Karl Rommel“ noch einmal persönlich durch die Gewölbe der Berg Brauerei führt. Doch am Donnerstag gab sich der „1899 nach Berg gekommene Experte“ wieder einmal die Ehre, und klärte in zwei Durchgängen einige Dutzend Interessenten über die jüngere Geschichte der Berg Brauerei, die Familie Zimmermann, und das Bierbrauen vor und nach dem „Großen Krieg“ auf.

Als Karl Rommel 1899 als Bierbrauer zu Witwe Ursula Zimmermann in die Adlerbrauerei nach Berg kam, kostete ein Liter Bier 15 Pfennige, ein Liter Milch schlug mit 19 Pfennigen zu Buche, und ein Kilogramm Kartoffeln gab es für zehn Pfennige. Verdient hat er als Brauer sechs Mark in der Woche, als Oberbrauer zehn Mark.

Das Brauen des Bieres war schweißtreibende Handarbeit, insbesondere das Mälzen. Da setzte die Erklärungskunst des versierten Oberbrauers ein. Um Bier herstellen zu können, war es zunächst notwendig, die Gerste ins Wasser zu legen, bis sie keimt. „In der Keimkammer sprießen die Körner, Stärke wird freigesetzt“, wusste Rommel zu berichten.

Abends hatten wir immer richtig Durst. Oberbrauer Karl Rommel

„Der Abbruch der Keimung erfolgt nach vier Tagen durch Verbringen des so entstandenen Grünmalzes auf die 80 Grad heiße Darre.“ Dass das mehrfache Wenden des Malzes schweißtreibende Arbeit war, lässt sich leicht nachvollziehen. „Hier entscheidet sich, ob helles oder dunkles Bier entsteht. Abends hatten wir immer richtig Durst“, erinnerte sich Karl Rommel bei seiner Führung.

Allerlei technische Geräte, mit denen er bis zu seinem Tod am 26. Dezember 1929 täglich gearbeitet hat, konnte Rommel den Gästen zeigen. Das Maischen, also Vermischen des getrockneten Malzes mit warmem Wasser, hatte bei 65 Grad zu erfolgen, um die Stärke in Malzzucker umzuwandeln. „Aus Malzzucker kann man Alkohol herstellen, mehr Malzzucker, mehr Alkohol.“

Gebräu war für Kinder gesünder als das damalige Wasser

Nach dem Sieden hat Rommel die Würze ins Kühlschiff abgelassen, der Trub, also die festen Stoffe setzten sich ab. Die klare Flüssigkeit hat er sodann im Berieselungskühler abgekühlt, und im Sudhaus in die mit Kohlenfeuer auf 100 Grad erhitzte Maischepfanne gegeben. „Karle, Bier hat viele Leben gerettet“, habe sein Chef Ulrich Zimmermann, der Sohn von Ursula, immer zu ihm gesagt, denn das keimfreie Gebräu war selbst für Kinder gesünder als das damalige Wasser.

Um 3 Uhr morgens sind wir aufgestanden, um gemeinsam mit den Pferdekutschern in den kühlen Morgenstunden die Fässer an die Wirtschaften zu liefern. Oberbrauer Karl Rommel

„Wir haben Ehinger Hopfen zugegeben, keinen Tettnanger Hopfen“, verriet der Oberbrauer. Dass der Begriff „hopfaleicht“ vom geringen Gewicht des Hopfen herrührt, erfuhren die Gäste nebenbei. Nach dem Kochen des Hopfens wurde die Würze aus der Sudpfanne in einen Kupferbehälter gegeben, und dann in einem Würzkühler auf zehn Grad abgekühlt, um die Hefe zugeben zu können. Schaumfreies Abfüllen, so Rommel, gelang ab 1900 mit der Isobarenabfüllanlage, die mit Überdruck arbeitete. Das kühle Jungbier landete hiernach im riesigen Gärbottich.

Schließlich erfolgte das Umschlauchen des Bieres in Fässer, wo eine langsame Reifung stattfand, später wurde auch in Flaschen abgefüllt. „Die Abfüllmaschine kannte ich nicht, sie ist nach meiner Zeit angeschafft worden“, so der Oberbrauer mit einem Augenzwinkern. „Um 3 Uhr morgens sind wir aufgestanden, um gemeinsam mit den Pferdekutschern in den kühlen Morgenstunden die Fässer an die Wirtschaften zu liefern“, erinnerte sich Karl Rommel alias Franz Nothelfer, der auch vom ersten Ulrichsfest 1911 zu berichten wusste. „Es war am 8. Juli 1911, es war warm, und es gab Doppelbier, dem ein Anteil Röstmalz beigemischt war, aus dem in Irland das Guinness gebraut wird. Ein Journalist nannte in seinem Bericht dieses besondere Bier dann Ulrichsbier“, so der Rommel Karle zum Abschluss seines äußerst amüsanten und informationsreichen Gangs durch die Gewölbe der Berg Brauerei.