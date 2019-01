So wenig Arbeitslose wie zuletzt vor 20 Jahren

Die Bilanz zum regionalen Arbeitsmarkt im Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm für das Jahr 2018 kann sich sehen lassen. „Der regionale Arbeitsmarkt zeigte 2018 insgesamt eine sehr gute Entwicklung. Die Arbeitslosigkeit sinkt auf ein Rekordtief, die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hat einen Höchststand erreicht“, sagt Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ulm.

Besonders erfreulich seien der Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit sowie die Fortschritte bei der Arbeitsmarktintegration Geflüchteter. „Auf der anderen Seite nimmt die Nachfrage nach Fachkräften weiter zu“, erklärt der Agenturleiter.

Arbeitslosenquote: 2,4 Prozent

Die Arbeitslosigkeit im Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm hat sich 2018 im Jahresdurchschnitt um 12,6 Prozent und damit doppelt so stark wie im Vorjahr (6,8 Prozent) verringert. Im Durchschnitt waren monatlich 7253 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 1048 weniger als im Vorjahr. Das ist die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 1998. Die Arbeitslosenquote lag über das Jahr 2018 im Durchschnitt bei 2,4 Prozent.

Im Alb-Donau-Kreis waren 2018 im Jahresdurchschnitt 2555 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 417 beziehungsweise 14 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 2,3 Prozent, 2017 lag sie noch bei 2,7 Prozent. Im Gebiet der Geschäftsstelle Ehingen gab es im Jahresdurchschnitt 890 Arbeitslose, 2017 waren es noch 1074 Menschen.

Von der Arbeitsmarktentwicklung profitierten laut der Agentur für Arbeit alle Personengruppen. Auch die Zahl arbeitsloser Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft war 2018 wieder rückläufig. Sie ging um 425 auf 2527 Frauen und Männer zurück. Unter diesen Personenkreis fallen auch arbeitslose Geflüchtete. Besonders erfreulich sei die Entwicklung bei langzeitarbeitslosen Frauen und Männern. Ihre Zahl ging zum Vorjahr um 393 Personen oder 19,1 Prozent zurück.

Beschäftigungshöchststand

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung erreicht laut der Agentur einen weiteren Höchststand: Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort, also im Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm, kletterte von 229631 in 2017 auf 234046 Menschen.

Die Arbeitskräftenachfrage befand sich auf Rekordkurs. Im Jahresschnitt lag der Bestand an offenen Arbeitsangeboten bei 6326 Stellen, 722 mehr als im Jahr davor. Regionale Arbeitgeber meldeten pro Monat durchschnittlich 1631 Stellengesuche und damit 101 mehr als in 2017. In Summe waren es im zurückliegenden Jahr 19571 Arbeitsstellen, 601 mehr als im Vorjahreszeitraum. „Trotz der sehr hohen Nachfrage an Arbeitskräften kann man nach wie vor nicht von einem umfassenden Fachkräftemangel sprechen. Gleichwohl nimmt die Zahl der Berufe, in denen Engpässe zu verzeichnen sind, zu. Im Agenturbezirk ist das vor allem für Berufe im Metallbau, in der Gebäude- und Versorgungstechnik und in der Fahrzeugführung der Fall“, berichtet Auch.

Für das Jahr 2019 rechnet er mit einer moderaten Abschwächung der Dynamik am Arbeitsmarkt, blickt aber positiv in die Zukunft. Unter anderem auch deshalb, weil mit dem Teilhabechancengesetz und dem Qualifizierungschancengesetz eine gute Grundlage geschaffen worden sei, um Langzeitarbeitslosigkeit weiter zu reduzieren und berufliche Weiterbildung für Arbeitslose wie Beschäftigte weiter zu fördern.