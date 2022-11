So wahrscheinlich ist ein Blackout in Ehingen

Die Stromversorgung in und um Ehingen ist sehr gut gesichert - das haben die Stromnetzbetreiber der Netze BW und der Ehinger Energie erst kürzlich im Ehinger Gemeinderat deutlich gemacht. Mit einer „Ausfallzeit“ von 5,41 Minuten pro Jahr gehört das Ehinger Stromnetz sogar zu den sichersten in ganz Deutschland.

Die Frage der Energiesicherheit gehört sicherlich zu den zentralsten Fragen, die in den kommenden Monaten diskutiert werden müssen. „Energie und Energiesicherheit hat einen großen Stellenwert in unserer Gesellschaft - und das nicht erst seit dem Ukraine-Krieg“, erklärt Jürgen Müller von der Netze BW. Und dabei werden laut Müller in den kommenden jahren große Herausforderungen auf die Stromnetze zukommen. „Wir gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2040 mehr als 5100 E-Fahrzeuge in Ehingen geladen werden wollen“, blickt Müller in die Zukunft und erklärt: „Wir haben jetzt schon von 2017 bis 2021 rund 3,9 Millionen Euro in die Netzverstärkungen investiert, das werden wir in den kommenden Jahren auch weiterhin tun“, sagt Müller, um dann auf das Thema Stromausfälle zu kommen. „90 Prozent der Stromausfälle kommen durch externe Einflüsse“, sagt Müller.

Hackerangriffe nehmen zu, Blackout weiter unwahrscheinlich

Unwetter, Bagerbisse oder andere Dinge würden zu Beschädigungen von Leitungen führen. Und dabei gehört das deutsche Stromnetz zu den sichersten und somit auch besten der Welt. Das wiederum kann Experte Müller mit klaren Zahlen unterfüttern. „Die Ausfallzeit in Deutschland beträgt im Durchschnitt 12,7 Minuten pro Jahr. In Frankreich sind es 56 Minuten und in den USA sind wir da schon bei 119 Minuten“, so Müller. In Ehingen wiederum lag die Ausfallzeit im Jahr 2020 bei 6,95 Minuten, im Jahr 2021 bei 5,41 Minuten. „Ehingen ist deutlich besser als der Bundesschnitt. Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es aber nie“, betont Müller, der auch den aktuell viel verwendeten Begriff des „Blackouts“ in das richtige Licht rücken möchte. „Von einen Blackout sprechen wir, wenn wir in ganz Deutschland oder Europa einen flächendeckenden Stromausfall haben. Wir rechnen aber aktuell nicht mit einer Mangellage der Stromversorgung für diesen Winter“, sagt Müller, der aber dennoch Dinge wie eine IT-Sabotage nicht ausschließen möchte. „Die Computerangriffe gibt es schon immer. Seit dem Ukraine-Krieg haben die Hacker-Angriffe aber zugenommen“, so Müller.

Störungen weiter reduzieren

Sein Kollege Norbert Kirsch von der Ehinger Energie erklärte zunächst die Zuständigkeiten der Betreiber. So kümmert sich die Ehinger Energie um das Stromnetz in der Kernstadt sowie in Rißtissen, Blienshofen, Heufelden und Berkach. Die Netze BW betreibt das Netz der restlichen Ehinger Teilorte. So entspricht das Stromnetz der Großen Kreisstadt einer Länge von 712 Kilometer und somit ungefähr der Entfernung von Ehingen nach Hamburg. Ziel der Netzbetreiber ist es, die Freilandleitungen perspektivisch immer weiter zu reduzieren. „Die sind einfach störungsanfälliger als die Verkabelungen“, so Kirsch, der auch feststellt, dass in Sachen Ehinger Strommix der Anteil der Biogasanlagen immer größer werde.

Die Ehinger Energie, die im Jahr 2020 rund 800 000 Euro und im Jahr 2021 rund eine Million Euro in das Stromnetz investiert hat, betreibt laut Kirsch eine vorausschauende Netzplanung bei der Erschließung neuer Baugebiete, wie beispielsweise im Rosengarten. Hier werden Reserveplätze für Trafostationen vorgehalten, zudem werden Kabel mit einem größeren Querschnitt und somit mehr Kapaziät verlegt. Gründe dafür sind unter anderem die Integration der erneuerbaren-Energien ins das Netz (Stichwort private PV-Anlagen auf den Dächern) sowie die Tatsache, dass immer mehr Ladestationen für E-Autos in den Garagen installiert werden.

Einspeisung steigt, Verbrauch sinkt

So werden rund 85 000 Megawattstunden erneuerbarer Strom pro Jahr ins Ehinger Netz eingespeist. „Zwölf Prozent der erneuerbaren Energien beim Strom im Alb-Donau-Kreis kommen aus Ehingen“, erklärt Kirsch. Die ausgezahlte Einspeisevergütung im Jahr 2021 beträgt in Ehingen satte 14,35 Millionen Euro.

In Sachen Stromverbrauch in Ehingen konnte indes in den vergangenen Jahren ein Rückgang verzeichnet werden. Waren es im Jahr 2019 noch 326 558 Megawattstunden, sank diese Zahl im Jahr 2020 auf 319 109 Megawattstunden und im Jahr 2021 waren es noch 265 693 Megawattstunden.