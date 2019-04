So steht es um Ehingens Stadtwald

Dem Ehinger Stadtwald geht es gut. Davon hat sich der Ehinger Gemeinderat am Freitagabend bei einer Waldbegehung überzeugt. Experten des Fachdienstes Forst des Alb-Donau-Kreises sowie externe Beobachter vom Regierungspräsidium Freiburg haben den Stadträten und der Verwaltung an mehreren Stationen den Zustand des Stadtwaldes erklärt. In den kommenden zehn Jahren sollen laut Hiebsatz rund 125 000 Erntefestmeter geschlagen werden.

„Im Wald braucht es bis zu 140 Jahre, bis ein Baum geerntet werden kann. Deswegen gibt es alle zehn Jahre eine Forstbegehung, die die Rahmenbedingungen festlegt. Es werden die Art und Menge der Bäume erfasst, der Zustand wird untersucht und eine Planung aufgestellt, was in den kommenden zehn Jahren gemacht werden kann“, erklärt Thomas Herrmann vom Fachdienst Forst des Alb-Donau-Kreises. „Denn der Wald hat eine Pflegefunktion, eine Erholungsfunktion und auch eine Schutzfunktion“, so Herrmann.

Es geht hier auch um Nachhaltigkeit. Klaus Schuler vom Regierungspräsidium Freiburg

Um auch einen externen Blick auf den Stadtwald zu haben, hat sich Klaus Schuler vom Regierungspräsidium Freiburg den Ehinger Stadtwald mit seinem Team angeschaut und die Planungen für die kommenden zehn Jahre aufgestellt. In einem Rundgang erläuterte Schuler den Stadträten und der Verwaltung die Einzelheiten. „Es geht hier auch um Nachhaltigkeit. Der Wald liefert Brennholz für die Bürger und muss neben seiner Erholungsfunktion auch einen Deckungsbeitrag erzielen“, sagte Schuler, dessen Zahlenmaterial über den Ehinger Stadtwald bis in das Jahr 1872 zurückreicht.

Klaus Schuler erklärt den Ehinger Wald. (Foto: SZ- götz)

„Der Ehinger Wald ist voll. Wir haben 333 Vorratsfestmeter Holz pro Hektar. Würden wir das auf einen Güterzug packen, wäre dieser 210 Kilometer lang“, so Schuler, der betont, dass dies der höchste Wert seit rund 150 Jahren sei. Gut sei zudem, dass im Ehinger Stadtwald nahezu alle infrage kommenden Baumarten vorhanden sind, beispielsweise auch Ahorn, Tanne oder Esche. „Wir haben den Wald systematisch stichprobenartig untersuchen lassen. Das hat uns Hinweise auf die Baumarten und ökologische Kenngrößen wie Totholz gegeben“, sagte Schuler und machte deutlich, dass die Stadt Ehingen als Waldbesitzerin den „größten Betrieb im Alb-Donau-Kreis hat“. Probleme gebe es vor allem mit dem Verbiss durch das Wild, so sei die Buche bis zu 20 Prozent verbissen, bei Ahorn und Esche seien es sogar bis zu 70 Prozent.

Eiche gefragt

In Sachen Holzabsatz sei die Möbelmesse in Köln jedes Jahr ein Indikator dafür, welches Holz am meisten nachgefragt werde. „Der Markt für Eiche ist momentan überdimensional hoch. Auch Buche ist gut gefragt. Ahorn geht gar nicht und Fichte ist als Bauholz der Dauerbrenner“, so Schuler, der Ehingen lobte, weil all diese Baumarten im Stadtwald vorhanden sind. „Der Ehinger Stadtwald ist gesund und stabil“, lobte Schuler, der auch auf die Sicherungspflicht der Stadt Ehingen in Sachen Wald aufmerksam machte. Insgesamt muss die Stadt auf 31 Kilometer Wege achten, die alle 18 Monate auf ihre Verkehrssicherheit überprüft werden müssen.

Thomas Herrmann wies noch darauf hin, dass der Forstbetrieb immer versuche, die Rückegassen im Wald dauerhaft zu nutzen, um das Holz abzutransportieren.

Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann erklärte: „Der Stadtwald ist in fachlich guten Händen und reagiert auf sich verändernde Parameter. Auch der Hiebsatz von 125 000 Festmeter für die kommenden zehn Jahre ist eine solide Grundlage.“ Nach all den Ausführungen stimmten die Stadträte noch im Wald dem Betriebsplan bis zum Jahr 2028 zu.