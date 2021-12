So soll in Ehingen Integration funktionieren

Die Integrationsbeauftragte der Stadt Ehingen, Ursula von Helldorff, hat am Donnerstag dem Ehinger Kultur- und Sozialausschuss den Integrationsplan der Stadt Ehingen vorgestellt. Sinn des Planes sei es, die Teilhabe und vor allem die Teilnahme von Menschen mit Migrationshintergrund in Ehingen zu fördern.

„Migration ist Normalität“

„Migration ist Normalität in Ehingen“, macht Ursula von Helldorff deutlich. Mit dem Migrationsplan will die Stadt deutlich machen, dass das Thema Migration Alltag in Ehingen ist. „Es liegt an uns, die Zukunft in Ehingen gemeinsam zu gestalten“, betont die Integrationsbeauftragte, um dann anhand von Zahlenmaterial deutlich zu machen, wie groß die Herkunftsvielfalt der Menschen ist, die in Ehingen leben.

Bei der im Integrationsplan der Stadt aufgeführten „Rangliste der Nationalitäten“ liegen Menschen aus Kroatien (1011, 3,7 Prozent der Einwohner) vorne, gefolgt von Menschen aus der Türkei (863, 3,2 Prozent), Griechen (608, 2,2 Prozent), Rumänen (351, 1,3 Prozent), Polen (345, 1,3 Prozent), Italiener (322, 1,2 Prozent), Serben (249, 0,9 Prozent), Syrien (218, 0,8 Prozent), Bosnien und Herzegowina (212, 0,8 Prozent), Kosovo (207, 0,8 Prozent), Tschechische Republik (179, 0,7 Prozent), Bulgarien (156, 0,6 Prozent), Russische Föderation (90, 0,3 Prozent), Irak (74, 0,3 Prozent), Afghanistan (61, 0,2 Prozent), Österreich (58, 0,2 Prozent), Staatenlos (53, 0,2 Prozent), Nigeria (51, 0,2 Prozent), Kasachstan (45, 0,2 Prozent), Nordmazedonien (33, 0,1 Prozent), andere (593, 2,2 Prozent).

Laut Ursula von Helldorff würde gerade die Auflistung der verschiedenen Nationalitäten in Ehingen deutlich machen, dass die Ränge eins bis sieben von europäischen Ländern belegt sind. Dennoch macht die Integrationsbeauftragte der Stadt Ehingen auch deutlich, dass weiterhin viele aus ihrer Heimat geflüchtete Menschen nach Ehingen kommen.

Gemeinschaftsunterkünfte werden voller

Ein Blick auf die Zahlen, was die Belegung der Gemeinschaftsunterkünfte in Ehingen anbelangt, zeige laut Ursula von Helldorff, dass hier vor allem in den vergangenen Wochen eine Steigerung stattgefunden habe. Gerade am Beispiel des Hotel Panorama, einer Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises, zeige sich die Entwicklung deutlich.

„Das Hotel Panorama war vor wenigen Monaten fast leer. Nun ist es nicht nur ein Quarantänezentrum, sondern auch voll“, sagt Ursula von Helldorff und nennt weitere Zahlen, die den Stand in den Gemeinschaftsunterkünften Ehingens zum 30. November zeigen. So sind dort auf alle Unterkünfte verteilt Menschen aus folgenden Ländern untergebracht: Syrien (59), Irak (30), Türkei (22), Afghanistan (21), Nigeria (18), Unbekannt (14), Mazedonien (12) und Algerien (7). „Im Jahr 2017 gab es in Ehingen 360 Menschen mit Fluchthintergrund, im Jahr 2021 gibt es aktuell 260 Menschen mit Fluchthintergrund“, so die Integrationsbeauftragte der Stadt.

Sprache ist enorm wichtig

Dass die Sprache und Bildung für die Teilhabe in der Gesellschaft über alle Altersgruppen hinweg von herausragender Bedeutung sei, wird auch im Integrationsplan deutlich gemacht. Deswegen solle die Förderung und Integration von Kindern mit Migrationshintergrund bereits in den Kindertageseinrichtungen beginnen, Vorbereitungsklassen seien für Kinder und Jugendliche mit nichtdeutscher Herkunftssprache enorm wichtig.