So müssen Mülleimer bereitstehen

Tag für Tag und manchmal auch unter widrigen Bedingungen sind die Müllwerker unterwegs, um die Abfallentsorgung zuverlässig und pünktlich durchzuführen. Um dies zu gewährleisten, müssen einige Punkte beachtet werden:

Wie sind die Abfallbehälter bereitzustellen?

Die Bereitstellung der Abfallbehälter ist in der Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Ehingen geregelt. Abfallbehältnisse sind am Leerungstag bis spätestens 7 Uhr am Straßen- oder Gehwegrand bereitzustellen. Fahrzeuge und Fußgänger dürfen nicht behindert oder gefährdet werden. Die Entleerung muss ohne Schwierigkeiten und Zeitverlust möglich sein. Danach sind die Abfallgefäße unverzüglich wieder zu entfernen.

Wenn das Grundstück nicht angefahren werden kann, müssen die Abfallgefäße an eine von den Sammelfahrzeugen erreichbare Stelle gebracht werden, so regelt es die geltende Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Ehingen.