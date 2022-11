So lief „Helfen bringt Freude“ 2021 in Ehingen

4700 Euro: So viel ging im vergangenen Jahr an die lokalen Projekte aus dem Spendentopf der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. Insgesamt spendeten die Leserinnen und Leser der „Schwäbischen Zeitung“ in diesem Zusammenhang mehr als eine Million Euro an gemeinnützige Zwecke. In Ehingen und der Umgebung erhielten fünf Projekte Geld aus der Spendenaktion.

Eine von ihnen war die Munderkinger Uganda-Initiative Bukoto-Schwaben. Die Initiative sammelt für ein Waisenhaus in dem ugandischen Dorf Bukoto. „Als die Kinder von diesem für sie unvorstellbarem Geldbetrag, der rund 19 Millionen Uganda Schilling entspricht, erfuhren, tanzten sie vor Glück und Freude“, berichtete Ottmar Roth, Vorsitzender der Katholischen Arbeitnehmer Bewegung (KAB) Munderkingen, unter deren Dach die Initiative angesiedelt ist, im Januar. „Mit diesem Geld können sich die Waisenkinder ungefähr ein Jahr lang ernähren.“

Seit mehreren Jahren engagiert sich der Malteser Hilfsdienst Ehingen in der Demokratischen Republik Kongo, einem Nachbarland von Uganda. Hier hilft die Gruppe rund um den Ortsbeauftragten der Malteser, Paul H. Guter, dabei, die Infrastruktur im Busch zu verbessern. So wollen sie Perspektiven für die Menschen vor Ort schaffen. Bisher ist neben einer Kirche auch ein Schulgebäude entstanden. Ein zweites befindet sich gerade im Bau. „Mit dem Rohbau ist begonnen“, sagt Guter über den aktuellen Stand. Er rechnet damit, dass der Bau 2023 fertiggestellt wird. Geholfen hätten dabei auch sehr die Spendengelder der Weihnachtsaktion.

Im Kongo ist auch die Arzneibrücke Ehingen-Kinshasa aktiv. Seit mehr als 40 Jahren setzt sie sich dafür ein, kranke Kinder mit lebensnotwendigen Medikamenten zu versorgen. Zwischen 20 000 und 25 000 Euro im Jahr braucht die Initiative, um mit ihrer Hilfe etwas zu erreichen. Bestellt werden die Medikamente direkt vor Ort von den katholischen Schwestern und die Christusträger-Brüdern. Die Rechnung übernimmt die Arzneibrücke.

Auch in Äthiopien kamen Spendengelder aus der Aktion an. Dort engagieren sich die Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul in Untermarchtal. Dort machen sie sich für Mädchen und junge Frauen stark.

In Westghana engagiert sich seit mehr als sechs Jahren der Verein Wegive. Sein Ziel ist es, ein Ausbildungszentrum für Menschen auf dem Land zu errichten. Nach der Infrastruktur wie zum Beispiel Wassertanks einem Wasserhaus oder einer Photovoltaikanlage folgt der Bau eines ersten Unterrichtsgebäudes. Seit dem Start des Projekts 2018 haben die Menschen vor Ort auch dank der Gelder bereits einiges erreicht.