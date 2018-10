So lief die Premiere am Ehinger Theater

Die Premiere des TA34-Projekts hat am Freitagabend mit 90 Besuchern einen guten Zustrom erlebt. Das Team des Hotels Adler bewirtete die Gäste mit einem Vier-Gänge-Menü und dazwischen servierte ein siebenköpfiges Ensemble des Ehinger Theaters in drei Akten den Schwank vom „fast keuschen Josef“. Noch zweimal soll die Kooperation von Theater und Adler, von Unterhaltung und Genuss mit diesem Stück in den nächsten Tagen über die Bühne gehen.

Stück mit sehr viel Wortwitz

Im Theaterstück geht es um Wolfgang Josef Raublinger, der ein übler Angeber ist und das mit einer angeberisch großen Halskette mit seinen Initialen dran beweist. Auch Goldhemd und Goldhose machen klar, um was für eine Art Mensch es sich handelt. Der gar nicht nette Typ ist Zuhälter im ersten Akt und kommandiert alle in seinem Umfeld herum. Das Stück ist mit sehr viel Wortwitz geschrieben. Zum Beispiel sieht sich Raublinger nicht als bösen Buben, sondern als Manager in der Zärtlichkeitsindustrie. Allerdings trifft nicht jede Äußerung, über die vor Jahren vielleicht laut gelacht worden wäre, heute, in MeToo-Zeiten, noch ins Schwarze.

Raublingers Schwester und Pater Fidelis können das Mannsbild nicht zum Guten wenden, dafür bedarf es eines Sturzes auf den Kopf, und ein fast Heiliger steht auf, der seinem Umfeld aber ebenfalls viele Nerven abverlangt. Das Happyend wird zum Dessert serviert.

Hauptakteur Andreas Neumann, mit seinem natürlichen urbayrischen Dialekt ausgestattet, hat sich mit sechs Bühnendarstellern für dieses Projekt im Hotel Adler entschieden. Es machten sogar drei Neulinge überzeugend bei der Aufführung mit: Andreas Beck als Schönheitschirurg Dr. Schlauch, Simon Missel als Hausmeister Pauli und Beate Frömmichen als Josefs Schwester mit starker Bühnenpräsens bei sehr viel Sprechanteil. Das Stück komplettieren Michael Missel als der Pater, Kerstin Neumann als Madame in Lack und Leder und Claudia Zanker als Josefs Traumfrau Maria. Platzreservierungen sind für die Aufführungen am Mittwoch, 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, um 18.30 Uhr und am Samstag, 6. Oktober, um 19.30 Uhr per Mail unter karten@theater-ehingen.de möglich. Eine Abendkasse ist nicht vorgesehen.

Das künstlerische Angebot des „Interim“ aus Schauspiel, Musik und Bildhauerei können Laien nämlich nicht nur bestaunen. Wer Lust hat darf in Ehingen selbst mitwirken.

Mehr entdecken: Kreativer Abschluss der Woche des Ehrenamts

Mehr entdecken: Ehingen wird zur Kulturbühne