So läuft eine OP im Ehinger Klinikum ab

Es ist 9 Uhr, rund um die vier Operationssäle im Alb-Donau-Klinikum Ehingen läuft alles wie gewohnt – doch was heißt das in einem Bereich, an den sich die Patienten nach ihrem Aufenthalt in aller Regel nicht mehr erinnern können? Im Saal 1 wird einem Patienten ein neues Knie eingesetzt. Direkt daneben findet im Saal 2 ein Kaiserschnitt statt. Im dritten OP-Saal wird eine Arthroskopie an der Schulter gemacht und im Saal 4 erfolgt eine Wirbelsäulenoperation. Viele Berufsgruppen arbeiten eng zusammen.

Rund eine Woche vorher steht der OP-Plan, abgesehen von Notfällen wissen die Mitarbeiter im OP damit, mit welchen Patienten und Operationen sie es zu tun haben. Zu diesem Zeitpunkt ist auch schon bekannt, welcher OP-Tisch für den Eingriff benötigt wird.

Auch die Operationssiebe, in denen das benötigte Instrumentarium für jeden Eingriff zusammengestellt ist und die Einmalartikel sind bereits im Saal, bevor Patient und Operateur diesen betreten. Hier ist Sicherheit oberstes Gebot, Barcodes an jedem Sieb und für jeden Mitarbeiter stellen sicher, dass der Sterilisationsprozess lückenlos dokumentiert wird und jederzeit nachvollzogen werden kann, wann wer mit welchen Mitteln dieses Sieb und die darin enthaltenen Instrumente aufbereitet hat.

Zuerst eine Befragung

„Der jeweils erste Patient in einem Saal kommt zu einer festgelegten Zeit – meist um 7.45 Uhr – direkt von der Station zu uns. Bei allen anderen informiert das Narkoseteam gegen Ende der laufenden Operation die Station, dass der nächste Patient gebracht werden kann“, erklärt Gerhard Brenner, Anästhesiepfleger und Teamleiter für Anästhesie. Wenn der Kniepatient aus Saal 1 mit seinem Bett in den Operationsbereich gefahren wird, wird er dort von Fachpfleger für Anästhesie und Intensivpflege Uwe Reif empfangen. Er fragt ihn zunächst, wer er ist, was bei ihm gemacht werden soll, schaut sich an, wo die Anzeichnungen an seinem Bein zu finden sind. Zudem fragt er nach Nüchternheit und eventuellen Allergien. Nur wenn alle Angaben mit denen im OP-Plan übereinstimmen und nichts gegen die Einleitung der Narkose spricht, beginnt die sogenannte Einschleusung des Patienten in den Operationssaal. Der Patient wird auf den OP-Tisch umgelagert. Vor der Operation können dies die meisten Patienten noch alleine. Sein OP-Hemd kann er anlassen, zudem erhält er vorgewärmte Decken, die ihn im klimatisierten OP-Bereich warm halten.

Schon auf seiner Station wurde der Patient auf die OP vorbereitet. Nachdem Uwe Reif die Kreislaufüberwachung gestartet, das Blutdruckmessgerät und die Messung der Sauerstoffsättigung angeschlossen hat, bekommt der Patient einen intravenösen Zugang, über den zunächst Flüssigkeit zugeführt wird. Dann wird erneut dokumentiert und überprüft, ob Patient, Saal und Eingriff richtig sind und alle Unterlagen vorhanden sind. Zu diesem Zeitpunkt kommt auch der Narkosearzt dazu. Manfred Popp, Chefarzt der Fachabteilung Anästhesie, erklärt, was dann passiert. „Die Einleitung der eigentlichen Narkose machen Arzt und Anästhesiepflege im Operationssaal gemeinsam. Gerade in der Anästhesie wird Teamwork groß geschrieben – Arzt und Schwester arbeiten Hand in Hand.“

Erst Narkose, dann Händedesinfektion

Wenn die Wirkung der Narkose eingesetzt hat, führt der Operateur die chirurgische Händedesinfektion durch, erklärt Anita Ragg, die als OP-Pflegerin den OP leitet. Der Arzt wäscht mit speziellen hoch-wirksamen Desinfektionsmitteln drei Minuten lang Hände und Unterarme. Ab diesem Zeitpunkt darf er nichts mehr ohne sterile Handschuhe anfassen. Deshalb haben alle Türen im OP Fußschalter.

Während der OP sorgen der Operateur, der Narkosearzt, die Anästhesiepfleger und die Fachkrankenpfleger für OP-Pflege oder Operationstechnischen Assistenten gemeinsam für die Sicherheit des Patienten. Die Narkose wird so gesteuert, dass der Patient nichts von der Operation mitbekommt und trotzdem möglichst zeitnah zum Ende des Eingriffs erwacht. Denn er muss bereits im OP Saal erste Reaktionen zeigen, etwa die Zunge herausstrecken oder andere kurze Anweisungen befolgen können. Daran wird er sich später nicht mehr erinnern können, aber nur dann ist er bereit für den Weg über den Aufwachraum zurück auf sein Zimmer.

In der Patientenschleuse wird er wieder vom OP-Tisch auf das Patientenbett umgelagert. Dieses Mal braucht er dabei mehr Unterstützung. Mit Hilfe eines Rollboards gelingt dies aber schnell und sicher. Je nach OP-Dauer, Schwere der Vorerkrankungen und weiteren Faktoren kommt er dann entweder in den Aufwachraum, auf die Intensivstation oder in seltenen Fällen bei lokaler Betäubung auch direkt in sein Patientenzimmer.

