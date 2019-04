So läuft der Sirenenprobealarm im Alb-Donau-Kreis und Ulm

Mit einem auf- und abschwellenden Heulton von einer Minute Dauer wird im Alb-Donau-Kreis und im Stadtgebiet Ulm am Samstag, 6. April, ab zirka 11.45 Uhr wieder die Auslösung des Sirenenwarnsystems geprobt, das teilt das Landratsamt Alb-Donau-Kreis sowie die Stadt Ulm mit.

Das Signal ist in folgenden Städten und Gemeinden zu hören: Altheim, Allmendingen, Ehingen (mit Teilorten), Emeringen, Erbach (mit Teilorten), Grundsheim, Griesingen, Unterstadion, Unterwachingen, Westerstetten, Staig und Öpfingen. Des Weiteren in Amstetten (Schalkstetten), Balzheim, Beimerstetten, Berghülen, Blaustein (mit Teilorten), Breitingen, Dietenheim, Dornstadt (mit Teilorten), Illerkirchberg, Illerrieden, Lonsee (mit Teilorten), Neenstetten, Nerenstetten (mit Wettingen), Rammingen und Schnürpflingen.

Anschließend ertönt ein einminütiger Dauerton zur Entwarnung.

Der Heulton soll die Bevölkerung bei schwerwiegenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit veranlassen, ihre Rundfunkgeräte einzuschalten und auf Durchsagen zu achten.

Im Katastrophenfall lebenswichtig

Es richtig zu erkennen, könne im Katastrophenfall lebenswichtig sein, denn nach wie vor ist die Radiodurchsage die schnellste Möglichkeit großflächig und umfassend viele Menschen zu informieren. Im Ernstfall sollen Bürger bei Auslösen des Sirenensignals geschlossene Räume aufsuchen, Passanten bei sich aufnehmen, Türen und Fenster geschlossen halten und das Radio einschalten.

Der Probealarm dient dazu, die Funktionsfähigkeit des Sirenenwarnsystems zu überprüfen und die Bevölkerung auf die Bedeutung des Sirenensignals hinzuweisen.

31 Sirenen in Ulm

In der Stadt Ulm kommt das Signal von den 31 Sirenen, die für die Alarmierung der Feuerwehr vorgesehen sind. In der Donauadt werde die Feuerwehr zwar schon seit langem mit einem „stillen Alarm“ zum Einsatz gerufen, trotzdem gibt es zusätzlich die Sirenenalarmierung, heißt es in der Mitteilung.

Sollten bei der Funktionsprüfung in Ulm Sirenensignale nicht ablaufen oder sonstige Störungen auftreten, werden die Anwohner gebeten, sich bei der Stadt Ulm, Abteilung Feuerwehr und Katastrophenschutz, unter den Telefonnummern 0731/161-7150, -7151, - 7153 zu melden.