So läuft der Glombige Doschdig in Kügeleshausen

Mit dem Glombigen Doschdig am 28. Februar beginnt die heiße Phase der Fasnet in Ehingen. Neben den traditionellen Brauchtumsvorführungen gibt es auch diverse Neuigkeiten am Glombigen in Ehingen. So wird erstmals der Viehmarkt mit der Dämonen-Grotte und dem Ur-Schlecker-Team in die Narrenmeile einbezogen. Beim Schulaustreiben macht heuer seit langer Zeit auch das Johann-Vanotti-Gymnasium wieder mit.

Vom Rosenstadel bis zum Viehmarkt wird sich in diesem Jahr das närrische Nachtleben am Glombigen abspielen. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass unsere Lokalitäten am Glombigen für die Besucher ausreichen werden“, sagt Peter Kienle, Zunftmeister der Narrenzunft Spritzenmuck und Veranstalter des Glombigen in Ehingen. „Ist das Wetter gut – und danach sieht es aus – wird sich vieles auf der Straße abspielen“, erklärt Kienle, der aber

dennoch neben der klassischen Ehinger Gastronomie viele Zelte und Besenwirtschaften am Glombigen für die vielen Besucher bereithalten wird. Beginnen wird die Narrenmeile am Rosenstadel, in der Schwanengasse ist der alte Romer geöffnet und die Hölla-Hexa werden etwas anbieten, an der Gymnasiumstraße wird es einen Stand geben, die Eschengeister werden ihr Zelt auf dem Sparkassen-Parkplatz haben, auf dem Ehinger Marktplatz bieten die Mucken-Bude und die AH des SV Niederhofen Möglichkeiten zur Einkehr an. „Natürlich sind auch die Sansibar, die Schwemme und die Saftbar in der Lindenhalle geöffnet, ebenso wird die Familie Dabisch die Furcht-Bar offen haben“, weiß Ehingens Narrenchef, der froh darüber ist, dass mit dem Umzug der Dämonen-Grotte vom Ochsen an den Viehmarkt auch dieser Platz mit in das närrische Treiben einbezogen wird“, betont Kienle, zumal dort auch Tom Breymaier mit seinem Ur-Schlecker-Team „Rumble in the Ur-Schlecker Jungle“ in einem Zelt anbieten wird.

„In Sachen Sicherheit setzen wir auf unser bewährtes Konzept, das wir zusammen mit der Stadt, der Feuerwehr, der Security und der Polizei ausgearbeitet haben. Das alles ist in Ehingen schon eine besondere Konstellation, die prima funktioniert und harmoniert“, sagt Kienle und betont: „Ich hoffe, dass ich auch in diesem Jahr am Freitagmorgen einen Anruf vom Ordnungsamt bekomme, bei dem mir gesagt wird, dass alles in Ordnung ist.“ Für zusätzliche Sicherheit am Glombigen, was die Heimfahrt der Gäste in der Stadt anbelangt, sorgt der Ehinger Fasnetsbus. Bereits seit 15 Jahren gibt es den Ehinger Fasnetsbus. Mehr als 2000 Fahrgäste nutzen jedes Jahr diesen bequemen Fahrservice der Stadt Ehingen. Für zwei Euro sind die Fahrscheine im Ehinger Bürgerbüro, beim Kiosk Bucks Höfle, der Tabakecke Weinmann und bei Weine und Getränke Denkinger erhältlich. Selbst am Glombigen können Kurzentschlossene das Ticket noch nachts an der Verkaufsstelle beim Ehinger Bürgerbüro erwerben.

Haltestelle Bürgerbüro

Sämtliche Busse des Shuttleverkehrs werden in der Lindenstraße vor dem Bürgerbüro halten. Vier Haltestellen werden ausgeschildert. Fahrgastinformationen liefert der extra dafür vorgesehene beleuchtete Fahrplankasten neben dem Rathauseingang. Aus Verkehrssicherheitsgründen wird die Lindenstraße im Bereich zwischen der Einmündung Müllerstraße und der Zufahrt zur Tiefgarage Lindenplatz gesperrt.

Auf insgesamt elf Linien sind die Omnibusse der Busunternehmen Bayer, Bottenschein und Rösch unterwegs. Auch die Gemeinden Griesingen, Öpfingen, Oberdischingen, Allmendingen,

Lauterach, Rottenacker, Schmiechen, die Stadt Munderkingen sowie die Stadt Schelklingen werden bedient. Geplant, koordiniert und organisiert wird der Ehinger Fasnetsbus federführend von der Stadtverwaltung Ehingen.

Start in den Schulen

Begonnen wird der Glombige in Ehingen traditionell mit dem Schulaustreiben an allen Ehinger Schulen. „Besonders freut es mich, dass nach vielen Jahren auch das Johann-Vanotti-Gymnasium wieder dabei ist“, sagt Kienle.

Nach dem Schulaustreiben geht es für viele Narren in die Verladehalle der Berg Brauerei. Ab der Mittagszeit werden die Narrenbüttel in der Innenstadt ihr Unwesen treiben.

Um 14.30 Uhr startet in der Lindenhalle die Kinderfasnet, um 16 Uhr folgt dann die Büttel-Aufführung auf dem Marktplatz. Gegen 17.30 Uhr findet „Fuiro s’brennt“ am Ochsenberg statt. Von dort aus zieht der Narrentross zum Ehinger Marktplatz, wo der Kügelestanz stattfindet, bevor bei Einbruch der Dunkelheit mit der Ausgrabun des Groggadälers am Groggensee und anschließendem Feuerwerk ein Höhepunkt des Glombigen folgt. Weiter geht es dann zum Hexensprung und zur Schlüsselübergabe ans Rathaus. „Danach freue ich mich, ein paar Stunden als ganz normaler Narr auf den Glombigen zu gehen“, sagt Peter Kienle, der im Häs der „Alexandergarde“ zumindest ein bisschen den Oberbürgermeister beschützen wird.

„Ich hoffe einfach darauf, dass am Glombigen alles harmonisch verlaufen wird“, sagt Kienle, der indes mit dem Narrenball als Auftakt der Ehinger Hausfasnet sehr zufrieden war. „Die Stimmung war toll, das Programm super“, so Kienle.