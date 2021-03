So kann in Ehingen gewählt werden

Wie läuft die Landtagswahl in Ehingen ab? Die Stadt erklärt die wichtigsten Eckpunkte der Wahl im Vorfeld.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, haben die Wahlbenachrichtigung bereits erhalten. Wer seine Stimme am 14. März persönlich im Wahllokal abgeben möchte, wird um Beachtung des angegebenen Wahllokals auf der Wahlbenachrichtigung gebeten. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Wahllokale teilweise in größere Räumlichkeiten verlegt, einige Wahlbezirke wurden zusammengefasst. Um besondere Beachtung des Wahllokals auf der Wahlbenachrichtigung wird deshalb gebeten.

Briefwahl: Briefwahl kann noch bis Freitag, 12. März, 18 Uhr beantragt werden. Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tag vor der Wahl, 13. März, 12 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. Wer plötzlich erkrankt und deshalb nicht in einem Wahllokal wählen kann, bekommt noch am Wahltag selbst, bis 15 Uhr, Briefwahlunterlagen.

Wahlunterlagen online beantragen: Briefwahlunterlagen können online über die Homepage der Stadt Ehingen beantragt werden. Hierzu ist auf der Startseite ein Link „Briefwahl beantragen“ geschaltet. Aus technischen Gründen endet diese Möglichkeit am Donnerstag, 11. März, um 12 Uhr. Alternativ kann man seinen Wahlscheinantrag auch kontaktlos mit dem Mobilgerät über den QR-Code auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung aufrufen.

Die Ausstellung eines Wahlscheines kann auch schriftlich beantragt werden. Dafür ist die Rückseite der Wahlbenachrichtigung vorgesehen. Die Schriftform wird auch durch eine Übermittlung in elektronischer Form, wie per E-Mail an briefwahl@ehingen.de gewahrt. In diesem Fall ist es erforderlich, Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum und Wohnanschrift anzugeben.

Briefwahlschalter: Wer die Briefwahlunterlagen mündlich beantragen möchte, kann diese am Briefwahlschalter abholen. Der Briefwahlschalter wurde im Kultur- und Tagungszentrum Lindenhalle Ehingen, Eingangsbereich kleiner Saal (EG) eingerichtet.