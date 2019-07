So kämpft der Alb-Donau-Kreis gegen die Afrikanische Schweinepest

Bei einer Bergeübung mit Wildschweinkörpern sind kürzlich in Dietenheim die Vorsorgemaßnahmen gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP) im Alb-Donau-Kreis getestet worden. An ihr nahmen die Mitglieder der Bergeteams aus der Jägerschaft und des Forstbereichs teil sowie Fachleute des Fachdienstes Veterinärangelegenheiten des Landratsamts. Wegen des überregionalen fachlichen Interesses waren auch elf externe Beobachter aus dem Kreis der staatlichen Tierseuchenbekämpfung des Landes Baden-Württemberg und aus Neu-Ulm bei der Übung anwesend.

Zum Schutz vor der ASP wurden im Alb-Donau-Kreis bereits vier Verwahrstellen für Tierkörper eingerichtet:- in Dietenheim, Ehingen, Langenau und Merklingen. Zwei weitere folgen noch in diesem Jahr: in Schelklingen-Justingen und in Westerstetten.

Diese Verwahrstellen dienen der unschädlichen Beseitigung und Entsorgung tot aufgefundener Wildschweine und der aus der Schwarzwildjagd stammenden tierischen Abfälle. Denn die in Wald und offener Natur gefundenen Tierkörper und Tierkörperteile müssen schnellstmöglich geborgen werden, damit sie keine mögliche Ansteckungsgefahr für Wild- und Hausschweine darstellen.

Die Tierkörper werden auf ASP und andere relevante Tierseuchen untersucht, um möglichst rasch bei Ausbruch einer Seuche reagieren zu können. Damit die Bergung auf hygienische Art und Weise erfolgen kann, muss sie von geschultem, sachkundigem Personal erledigt werden. Hierfür hat das Landratsamt Alb-Donau-Kreis 13 hochmotivierte Mitglieder aus dem Kreis der Jägerschaft und des Forstes gewonnen.

Ein Teil der Beute an diesem Tag. (Foto: Scholz)

Für die praktische Durchsetzung der Bergung wurden drei Spezialhänger mit entsprechender Berge- und Schutzausrüstung angeschafft. Nach einer theoretischen Einweisung folgte nun in einem zweiten Schritt die praktische Bergung von Wildschweinetierkörpern unter Realbedingungen. Hierzu wurden zwei im Vorfeld tot aufgefundene Wildschweine in einem Waldstück nahe Dietenheim an definierten Orten ausgelegt.

Die Übung begann bei der ASP-Verwahrstelle Dietenheim beim dortigen Wertstoffhof. Nach Überprüfung der Bergehänger auf Vollständigkeit der Ausrüstung fuhren zwei Teams in den benachbarten Wald und suchten dort die ausgelegten Tierkörper anhand der bekanntgegebenen GPS-Koordinaten. Nach Auffinden der Kadaver wurden die Fundstellen abgesichert und die Umgebung auf möglicherweise weitere dort liegende tote Wildschweine abgesucht. Anschließend wurden die Tierkörper gekennzeichnet, Proben entnommen, geborgen und zur Verwahrstelle transportiert. Dort wurden die Tierkörper in dem dafür vorgesehenen Kühlcontainer abgelegt. Nach Entsorgung der Tierkörper wurden die Verwahrstelle selbst, der Hänger und die wiederverwendbaren Gerätschaften gereinigt und desinfiziert.

Positives Fazit

Diese praktische Bergeübung stieß bei Tierseuchen-Experten in Baden-Württemberg auf großes Interesse, was die Beteiligung externer Fachleute belegt.

Das Fazit: Die Übung verlief erfolgreich. Dr. Hans-Joachim Butscher, Leiter des Fachdienstes Verbraucherschutz und Veterinärangelegenheiten im Landratsamt Alb-Donau-Kreis, sagte: „Auch wenn bei uns derzeit keine unmittelbare Gefahr mit Blick auf die ASP besteht, so bereiten wir uns vorsorglich auf den Ernstfall vor. Die praktischen Abläufe der Bergung wurden geübt und zeigten gute Ergebnisse.

Aber auch Fehler und Schwachstellen wurden aufgezeigt, besprochen und können so zukünftig vermieden werden. Weitere Übungen werden folgen.“ Butscher lobte das hohe Engagement des Bergeteams.

In anderen europäischen Ländern ist sie schon ausgebrochen und auch bei uns steht sie quasi schon vor der Haustüre: Die Afrikanische Schweinepest. Für Menschen ist sie zwar völlig unbedenklich, für Haus- und Wildschweine endet sie aber meistens tödlich. Wenn der Virus Deutschland erreichen sollte, wären die Folgen für die Landwirtschaft, insbesondere für Schweinehalter katastrophal. In Warthausen bei Biberach wurde am Samstag der Ernstfall geprobt.