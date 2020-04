So ist die Evangelische Kirche jetzt online abrufbar

Ab sofort präsentiert sich die Kirchengemeinde in den Sozialen Netzwerken mit einem eigenen Instagram-Profil. Hier finden Nutzer neben Fotos auch Informationen zum kirchlichen Leben und Geschehen der Kirchengemeinde.

Nutzer, die keinen eigenen Account haben, können die öffentliche Seite dennoch direkt aufrufen oder über die auf der offiziellen Internetseite www.ehingen-evangelisch.de angebrachten direkten Links zum Profil selbst oder einzelnen Beiträgen.

Bis einschließlich Sonntag, 19. April, finden aufgrund der aktuellen Lage und auf dringende Empfehlung der Landeskirche in Württemberg keine Gottesdienste und Veranstaltungen in den Räumlichkeiten der Kirchengemeinde statt, was auch die Osterfeiertage betrifft.

Daher geht die Kirchengemeinde einen neuen Weg, um Gemeindegliedern und Interessierten die Teilnahme an den sonst traditionell stattfindenden Angeboten dennoch zu ermöglichen, indem diese direkt in die Häuser gebracht werden. Dies geschieht durch kurze geistliche Impulse, die musikalisch umrahmt werden.

Übersicht:

Palmsonntag, 5. April: Eine Orgelmeditation des Organisten Erik Daumann-Hettenbach

Gründonnerstag, 9. April: Ein Video-Impuls von Pfarrerin Margot Lenz, begleitet von Herrn Daumann-Hettenbach an der Orgel

Karfreitag, 10. April: Passionsmusik, bereitgestellt von Kirchenmusiker Christoph Mehner

Ostersonntag, 12. April: Ein Video-Impuls von Pfarrerin Susanne Richter, mit eingespielten Orgelmeditationen des Kirchenmusikers Christoph Mehner. Diese Video-Impulse und Orgelmediationen werden an den besagten Tagen auf dem eigens neu eingerichteten YouTube-Kanal der Kirchengemeinde zu finden und kostenlos abrufbar sein. Der YouTube-Kanal, wie auch das neu eingerichtete Instagram-Profil der Kirchengemeinde @ehingenevangelisch, ist auf der Internetseite der Kirchengemeinde www.ehingen-evangelisch.de verlinkt und auch hierüber aufrufbar.