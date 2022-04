Infoabend: Großes Interesse an Pläne zu Liebherr-Neubau

Rund 250 Bürgerinnen und Bürger sind am Donnerstagabend zur Infoveranstaltung in der Lindenhalle zum geplanten Liebherr-Neubau im Industriegebiet Berg gekommen. Klar wurde, dass die Planungen ganz am Anfang stehen. „Es geht hier auch um die Zukunft Ehingens“, betonte OB Alexander Baumann zu Beginn der Veranstaltung.

Verschiedene Experten

Im Verlauf des Abends haben die verschiedenen Experten die kommenden Verfahrensschritte dargelegt. Es wurde darauf eingegangen, welche Gutachten nun erstellt werden müssen, welche Umweltprüfungen gemacht werden und wie die grobe Zeitschiene der Planungen ausschaut. Rund eineinhalb Jahre wird es aller Voraussicht nach dauern, bis an den Satzungsbeschluss gedacht werden kann.

Mit Daniel Pitzer und Ulrich Heusel haben zwei Geschäftsführer des Liebherr-Werks Ehingen erläutert, warum der Ehinger Weltmarktführer eine Teilauslagerung der Produktion nach Berg unbedingt umsetzen muss. „Wir müssen größer werden. Wir schaffen das an unserem Standort nicht mehr“, betonte Heusel am Abend.

Keine Diskussionsrunde

Eine anschließende Diskussion in großer Runde mit den Bürgern fand nicht statt. Dafür konnten sich die Bürgerinnen und Bürger an sechs Stationen bei den jeweiligen Experten über Themen wie Infrastruktur, Hochwasserplanung, Artenschuz und mehr informieren.

Ein ausführlicher Bericht dazu folgt am Freitagnachmittag.