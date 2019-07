So haben die Ehinger Abiturienten Abschluss gefeiert

Ehingen - Mit einem Gesamtdurchschnitt von 2,29 haben 100 Schülerinnen und Schüler des Johann-Vanotti-Gymnasiums (JVG) die Abiturprüfung bestanden. Am Samstag fand in der Lindenhalle eine große Abiturfeier statt, bei der die Zeugnisse, Preise und Belobigungen übergeben wurden. Verschiedene Kurse der 12. Klassen zeigten Sketche und Filme, und bauten auch ihre Lehrer spontan in die Aktionen ein.

Der erste Programmpunkt war die Rede des Schulleiters Tobias Sahm, seine erste Rede an einer Abiturfeier als Chef am JVG. Dem eingangs eingespielten Filmausschnitt aus „König der Löwen“ entnahm er den Satz „hakuna Matata“, frei übersetzt bedeutet dies „es gibt keine Probleme, mach Dir keine Sorgen“. Das sagte Sahm trotz der vielen Herausforderungen, die er nach acht Jahren Gymnasium noch auf die Abiturienten zukommen sieht.

Mit den Worten „Ihr seid bestens dafür gerüstet mit dem, was wir Euch mitgegeben haben“, machte er Mut, und betonte, die Schüler hätten insbesondere gelernt, auf fremde Menschen und unbekannte Kulturen zuzugehen sowie ihre eigene Meinung zu vertreten.

Gefreut hat sich Sahm über den von den 100 Abiturienten erzielten Gesamtschnitt von 2,29, ebenso über 17 Preise (von 1,0 bis zum Schnitt von 1,6) und 27 Belobungen (von 1,7 bis zum Schnitt von 2,1). Jakob Hailer hat mit der Traumnote 1,0 das beste Abitur geschrieben, Laura Hummel liegt mit 1,2 dicht dahinter. Mit Wehmut gab Sahm bekannt, dass der Jahrgang am Anfang 140 Schüler aufwies, dass man also auf dem Weg zur Reifeprüfung 40 Schüler an andere Bildungswege verloren hat.

Mit Humor und Liebe zum Detail präsentierten einige Kurse Sketche oder Filme. Der Musik-Leistungskurs brachte an einer Tafel Kochutensilien und Musik zusammen, und intonierte „The lion sleeps tonight“. Der Chemiekurs zeigte einen Film mit dem Titel „der Alltag eines Chemikers“. Ein platzender Wasserstoffballon ersetzt hier den Wecker, das Würstel wird mittels eines Bunsenbrenners gebraten, das Date findet im Labor statt, letztlich aber nicht ohne Herz. Ein Quiz veranstaltete der Leistungskurs (LK) Spanisch. Zwei Lehrer mussten gegen zwei Schüler antreten. Dass „regalo“ nicht „Regal“, sondern „Geschenk“ heißt, und dass der spanische Bürgerkrieg von 1936 bis 1939 stattfand, gehörte zu den Aufgaben, die von den Lehrern mit 6:4 Punkten erfolgreich gelöst wurden.

Für die Anfangsbuchstaben A bis N erfolgte sodann die Übergabe der Zeugnisse durch Tobias Sahm, moderiert von seinem Stellvertreter Martin Ruppenthal, die weiteren Anfangsbuchstaben folgten später.

Für besonders hervorragende Leistungen wurden zahlreiche Sonderpreise vergeben. Jakob Hailer erhielt die meisten davon, zuzüglich zweier Stipendien. Er hielt als bester Schüler die Scheffelrede, seine erste Rede vor großem Publikum. Durchs Programm führten Luka Gegic, Meret Maier-Wörz und Selim Yilmaz. Sie sagten auch „eine etwas andere Lehrprobe für unsere Geo-Squad“ an. Hier lud der Geo-Kurs zum Begrifferaten ein, pantomimisch dargestellt. Der Zyklon war einfach zu erraten, schwieriger wurde es bei der Marginalsiedlung, bei der Insider-Wissen gefragt war. Sonora hat als Quizmaster den Begriff „Taupunktkurve“ selbst verraten, kann passieren.

Valerie Schick vom Förderverein des JVG erläuterte den Vanotti-Preis dahingehend, dass er an jemanden geht, der dem Wohle der Schule besonders gedient hat. Maurice Kurz, der als Schlagzeuger den Sound der Schule geprägt hat, und zwei Jahre Schulsprecher war, wurde Preisträger. Gewürdigt hat Schick auch seinen erfolgreichen Einsatz für das Projekt „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“, die das JVG ist. Die Schülermitverwaltung hatte für die Sommerferien Sprachkurse für geflüchtete Kinder organisiert.

Spannend war das Quiz für die Tutoren des Abijahrgangs mit Kinderbildern der Abiturienten. Mitspieler Claus gewann das Spiel souverän mit 5 von 6 Treffern. „Ich passe auf“, sagte er, „die Bilder sind vorhin bei der Übergabe der Zeugnisse schon zu sehen gewesen“.

Der Französisch-Leistungskurs brachte ein weiteres Quiz an den Start, und beim Wettbewerb des Sportkurses mussten sich vier Lehrer zu diversen kniffligen Fragen selbst oder gegenseitig einschätzen. Da hieß es: „„er würde am ehesten einem Schüler den Unterricht überlassen?“ Oder: „Wer würde eher im Dschungel überleben?“

Nach dem gemeinsamen Abschlusslied aller Schüler im offiziellen Teil folgte die private Abifete, ehe sich die Abiturienten aus den Augen verloren, soweit nicht individuelle Freundschaften geschlossen waren.