So geht es sicherer über die Straße

In Nasgenstadt ging jetzt ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung: über die Straße Gollenäcker, auf Höhe der Einmündung des Karpfenwegs, wurde ein neuer Fußgängerüberweg angelegt.

Thematisiert wurde die Querungshilfe von der Ortsverwaltung bereits im Jahr 2007. Damals ließen jedoch die Richtlinien des Landes Baden-Württemberg eine markierte Querungsstelle aufgrund der zu geringen Fußgängerzahlen nicht zu. Nachdem jedoch 2019 die Rechtslage geändert wurde, hatte das städtische Ordnungsamt bereits am 4. April 2019 zu einer Verkehrsschau eingeladen, bei der auch im Einvernehmen mit der Polizei der Grundsatzbeschluss für den neuen Fußgängerüberweg gefasst wurde. Finanziert wurde das Projekt über den städtischen Haushaltsplan 2020.

Randsteine abgesenkt

Die Randsteine mussten beidseitig abgesenkt und zwei Straßenbeleuchtungsmasten gesetzt werden. Zum Schluss hat jetzt die Markierungsfachfirma aus Stuttgart den Fußgängerüberweg einschließlich des Donau-Radweges dauerhaft markiert. Ortsvorsteherin Heike Heinrich freute sich besonders über den Überweg, den zahlreiche Bürgerinnen und Bürger bei ihr schon lange gefordert hatten. Verbindet er doch das Wohngebiet mit dem gesamten Einkaufsbereich in Nasgenstadt. Bei der förmlichen Übergabe appellierte Ordnungsamtsleiter Ludwig Griener an die Einwohner, die Fahrbahn dann auch an dieser Stelle und nicht etwa im Kreuzungsbereich zu überqueren. Zeitgleich mit diesem Überweg wurde auch am Kreisverkehrsplatz Münsinger Straße in Ehingen am Ausfahrtast Daimlerweg ein Überweg markiert, damit der Weg von der Stadtmitte in Richtung Wenzelstein jetzt durchgehend auch für Fußgänger abgesichert ist.