So geht es mit dem Ehinger Sommer- und Kinderfest weiter

„Wir haben die Temperaturen aus den ausgefallenen Jahren des Kinderfestes für heute Nachmittag zusammengenommen und darum ist es so schön warm“, scherzte Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann, bevor er die begehrten Chips für die Fahrgeschäfte an die Kinder verteilte. Dicht eingekeilt von ihnen versuchten er und Tobias Brust von der Stadtkapelle allen Kindern gerecht zu werden und nicht nur die ärgsten Drängler zu begünstigen.

Fest ausklingen

Roland Kuch von der TSG hatte sich etwas abseits gestellt, bei ihm standen die Kinder brav und manierlich an. Um Bilanz zu ziehen, war es den beiden ersten Vorsitzenden der ausrichtenden Vereine noch zu früh. „Jetzt lassen wir das Fest erst mal ausklingen, rechnen ab und beraten, wie es weiter geht“, erklärte Kuch.

„Es war fast zu heiß, mit dem Freitagabend waren wir zufrieden. Der Samstagabend war der beste Samstagabend seit 20 Jahren, fanden unsere Gäste. Dagegen war am Sonntagabend nichts los“, resümierte Kuch.

Viel los war auch beim Quartiersprojekt. (Foto: kö)

600 Kräfte von TSG und Stadtkapelle waren an allen Tagen im Einsatz, schenkten Getränke aus, sorgten für Essen, bedienten, räumten ab und überall auf. „Ein bissle Arbeit war das Ganze, aber sonst ok, aus dem Bauch heraus war es in Ordnung“, meinte Brust. Jetzt wird noch in der Nacht das Zelt innen ausgeräumt, ab dem frühen Morgen wird dann das Zelt abgebaut, und wenn alles gut läuft, ist es mittags auf dem Lastwagen, meinte Brust.

Die Jugendorchester der Stadtkapelle unter der Leitung von Volker Frank unterhielt die ganz jungen Gäste und ihre Familien mit flotter Musik und hatte für eifrige Zuhörer auch ein Gewinnspiel vorbereitet.

Spaßmacher Jo Brösele kommt

Später kam Spaßmacher Jo Brösele auf die Bühne, um die Kinder zu unterhalten. Die erstürmten aber erst mal den Kletterbaum, den die Abteilung „Fit im Team“ mit lohnenswerten Objekten bestückt hatte. Clemens hatte einen Fußball ergattert und wolle sich gleich nochmal anstellen. Franziska hatte gezielt nach dem Einhorn gegriffen. Neu beim Kinderfest war eine große Dartscheibe, auf die man mit einem Fußball zielen musste.

Das Sportmobil vom WSJ hatte sie mitgebracht, ebenso die Torwand, das Federballspiel, das Balancierseil und die Springseile. Eine besondere Herausforderung war der Tunnel, bevor er passiert werden konnte, musste man in einige Ringe hüpfen und anschließend auf einer Matte Bodenturnübungen machen. Eine besondere Attraktion war das Bungee-Trampolin von Christopher Trapp, geeignet für jedes Alter, es bildeten sich lange Schlangen, um so in die Luft zu springen.

Für eine der beiden Hüpfburgen ist es Kindern nie zu heiß, wie die Gummibälle sprangen sie darin herum. Schattiger war es in der Hütte der Lokalen Agenda, die Ehingen als Generationenstadt präsentierte. Hier konnten Kinder von einer langen Papprolle ein Stück absägen, um es dann über den Stumpen einen Luftballon zu ziehen.

Kinderschminken kommt an

In der Hütte der Firma Assfalg schnitten sich die Kinder Motive aus, die sie auf Becher und Müslischalen applizieren konnten. Dichtes Gedränge auch in der Hütte vom Quartiersprojekt Wenzelstein. Hier schminkten sich die Kinder lustige Gesichter, die hoffentlich der Hitze standhielten. Ganz ruhig und entspannt dagegen war es beim DRK Ortsverein Ehingen. „Ganz normaler Betrieb mit vorwiegend Insektenstichen“, sagte Dorothea Heilig.