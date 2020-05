So geht es bei den Ehinger Fahrschulen jetzt weiter

Fahrschulen dürfen ab sofort den Unterrichtsbetrieb wieder aufnehmen. Bruno Dittrich und Lothar Baur, die die beiden Ehinger Fahrschulen Brunos Fahrschule und Fahrschule Baur betreiben, waren direkt am Montagmorgen wieder mit ihren Fahrschülern unterwegs.

Die Landesverordnung fordert von den Fahrschulen dieselben Maßnahmen in Sachen Infektionsschutz wie von Bildungseinrichtungen und allgemeinbildenden Schulen. Damit am Montagmorgen direkt losgelegt werden konnte, hat Lothar Baur für seine Fahrschule schon vergangene Woche überlegt, wie er die Hygienemaßnahmen umsetzt. Eineinhalb Meter Sicherheitsabstand müssen eingehalten und deshalb auch die Gruppengrößen für die Theoriestunden angepasst werden. Für Beratungsgespräche hat die Fahrschule Baur eine Plexiglaswand eingerichtet. Oberflächen werden gereinigt, die Räume gelüftet und Desinfektionsmittel bereitgestellt.

Keine Plexiglas-Wand im Auto möglich

In den Schulungsräumen lasse sich der Mindestabstand besser einhalten, als im praktischen Unterricht. Im Auto kann keine Plexiglas-Scheibe einbaut werden, weil der Fahrlehrer zu jeder Zeit eingreifen können muss. Deshalb müssen sowohl Fahrlehrer als auch Fahrschüler einen Mund-Nasen-Schutz tragen. „Eigentlich ist das Tragen einer Maske während der Fahrt verboten“, gab Bruno Dittrich noch vor einigen Wochen zu bedenken. Das hat sich geändert. „Es ist nicht ganz so einfach mit der Maske zu fahren. Wir müssen das jetzt erst erproben. Es reagiert auch nicht jeder gleich auf das Tragen einer Maske. Vielleicht hat auch jemand Atemprobleme oder bekommt eine Panikattacke. Das müssen wir jetzt erst sehen“, sagt auch Lothar Baur. Man werde deshalb häufiger Pausen machen, sich draußen besprechen. Wer sich nicht wohlfühle, solle sich vorher melden, um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten, sagt Bruno Dittrich.

Bei Brunos Fahrschule lüften die Fahrlehrer das Auto zwischen den Übungsfahrten für zehn Minuten durch. Erst danach kann der nächste Fahrschüler starten. Die Motorradfahrer müssen ihre eigene Ausrüstung tragen. Weil Lehrer und Schüler hier über Funk miteinander verbunden sind, muss die passende Ausrüstung vorhanden sein.

Nicht alle können sofort loslegen

Nach der langen Zeit ohne Fahrstunden und Theorie laufen die Telefone bei den Fahrschulen heiß. Täglich wurden Bruno Dittrich und Lothar Baur in den letzten Wochen von ihren Fahrschülern kontaktiert, wann es endlich weitergeht. Aber nicht alle können jetzt sofort wieder loslegen. „Ich rufe die Leute ganz gezielt an, dass sie zum Unterricht kommen sollen. Wenn zu viele zum Theorieunterricht kommen, muss ich sie wegschicken“, sagt Lothar Baur. Bei ihm zeige sich der Andrang aber wohl erst kommende Woche, weil er aktuell eigentlich unterrichtsfrei hat. Wegen des langen Ausfalls hat er aber beschlossen, schon diese Woche wieder zu starten. Manche Schüler wollen sogar diese Woche noch ihre Prüfung ablegen.