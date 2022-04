Schulleiter finden Wegfall der Maskenpflicht verfrührt

Die Maskenpflicht ist weg, doch wie schaut es an den Schulen aus? „Die Mehrheit der Schüler und vor allem der Kollegen tragen noch Maske“, sagt Tobias Sahm, Leiter des Johann-Vanotti-Gymnasiums. Er schätzt, dass es etwa 60 Prozent bei den Schülern und 80 Prozent bei den Lehrern sind, die weiterhin Maske tragen. Da die Infektionszahlen gerade auch im Alb-Donau-Kreis und in Ehingen nach wie vor sehr hoch seien, hatte sich die Schulleitung – auch im Namen des Kollegiums und des Personalrats – der dringenden Empfehlung des Kultusministeriums angeschlossen, weiterhin in den Unterrichtsräumen eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, um das Infektionsgeschehen einzudämmen.

Wirksamer Schutz

„Eine FFP2- oder medizinische Maske bleibt nach wie vor ein einfacher, aber wirksamer Schutz“, heißt es in einem Schreiben des Schulleiters. „Die meisten verhalten sich echt vorsichtig“, sagt Tobias Sahm nun. Dass es zu Unruhen kommt, weil jetzt manche Maske tragen, andere hingegen nicht, nehme er nicht wahr. „Es gibt keine Störungen im Unterrichtsbetrieb.“

Auch Sorgen, dass es jetzt möglicherweise zu mehr Ansteckungen und Ausfällen unter den Kollegen kommen könnte, mache er sich persönlich nicht, erklärt der Schulleiter, weil eben die meisten „viel Vorsicht und Augenmaß“ an den Tag legen würden. Umso mehr Kollegen ausfallen, umso mehr Unterrichtsstunden würden aber natürlich ausfallen und müssten nachgeholt werden, erklärt er und betont letztlich: „Es geht nicht nur um Krankheitsschutz, sondern auch um die Aufrechterhaltung des Unterrichtsbetriebs.“

Unterschiedlich aufgenommen

An der Längenfeldschule ist der Fall der Maskenpflicht sowohl von Schülern als auch vom Kollegium sehr unterschiedlich aufgenommen worden, berichtet Schulleiter Uwe Simmendinger. „Ich war gestern in einer Schulklasse, da hatten alle Kinder noch freiwillig ihre Masken auf und in anderen trägt von 20 Schülern gerade noch einer die Maske.“ Gerade für die jüngeren habe es sehr „befreiend“ gewirkt, die Maske nicht mehr tragen zu müssen. Teilweise hätten die jungen Schüler aber auch sehr übermütig reagiert und man hätte sie zur Raison rufen müssen.

In die Gesichter schauen

Simmendinger selbst sieht die Aufhebung der Maskenpflicht partiell positiv, stellenweise aber auch kritisch. „Es ist natürlich toll, sich wieder richtig in die Gesichter schauen zu können. Aber bei den aktuellen Infektionszahlen muss ich mich natürlich auch fragen, ob das gerade jetzt sinnvoll und zweckmäßig ist.“

Im Kollegium der Längenfeldschule sei es ähnlich. Mancher Lehrer habe es wie die Schüler nicht erwarten können, die Maske abzulegen, andere sind vorsichtiger und tragen den Mund-Nase-Schutz weiterhin. Und auch die Begründungen, welche der Schulleiter von denjenigen hört, welche die Maske weiterhin tragen, sind ähnlich. „Neben Infektionsschutz und mehr gefühlter Sicherheit höre ich sehr oft, dass nun bald die Osterferien anstehen und man die natürlich nicht krank oder in heimischer Quarantäne verbringen möchte.“

Grundschüler freuen sich

„Die Grundschüler freuen sich alle, dass die Masken weg sind“, sagt Katrin Brosch, Leiterin der Grundschule Erbstetten-Frankenhofen. Sie habe schon Äußerungen zwischen den Kindern gehört wie: „Jetzt kann ich dein Lächeln endlich wieder sehen.“ Keines der Kinder trage mehr eine Maske, seit die Pflicht am Montag weggefallen ist. Ein Großteil der Lehrer hingegen trage weiterhin Maske. „Ich persönlich möchte nicht darauf verzichten und trage sie weiter“, sagt Katrin Brosch, „zum Eigenschutz“. Wegen der Gefahr, dass es unter den Lehrern jetzt vermehrt zu Ansteckungen kommen könnte, mache sie sich hingegen keine Gedanken. Auch wenn natürlich ein Ausfall eine kleine Schule viel stärker treffe als eine größere.

„Wenn bei vier Klassenlehrern einer ausfällt, ist es bei uns mit dem Unterricht natürlich nicht ganz leicht“, sagt sie. „Aber es muss ja nicht Corona sein. Es kann sich auch jemand ein Bein brechen, dann stehen wir genauso da.“