Das wird an der Ehinger Fasnet geboten

Noch ist es nach außen hin ruhig bei der Ehinger Narrenzunft Spritzenmuck. Doch hinter den Kulissen laufen bereits seit Monaten auf Hochtouren die Vorbereitung auf die kommende Fasnet. Die Programmakteure proben für die vier Fasnetsbälle, die Narrenräte und Mitglieder der Gruppen organisieren die Veranstaltungen wie den Glombigen Doschdig und den Fasnetsdienstag. Es werden Kulissen und Umzugswägen gebastelt. Neu in der Verantwortung ist in diesem Jahr Volker Raiber, der im vergangenen Jahr Peter Kienle an der Spitze der Narrenzunft Spritzenmuck abgelöst hat.

Zum Aufwärmen nach Konstanz

Quasi zum Aufwärmen wird am kommenden Wochenende eine Abordnung von Ehinger Narrenräten nach Konstanz reisen, um dort die Hauptversammlung der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) zu besuchen. Dort werden alle 68 Mitgliederzünfte aus den verschiedenen Landschaften zusammenkommen, um über die erste richtige Fasnet seit der Corona-Pandemie zu sprechen. Es ist eine Art Auftakt in eine Fasnetssaison 2023, die neben viel Vorfreude nach Jahren der Pandemie auch viele Fragezeichen mit sich bringen wird. Wie werden die Veranstaltungen angenommen? Wir groß wird der Ansturm auf die Ehinger Haupttage Glombiger und Fasnetsdienstag werden? Muss das bewährte Sicherheitskonzept angepasst werden?

Fragen über Fragen also, die sich auch Volker Raiber stellt. „Seit September ist bei mir jeden Tag Fasnet. Es ist sehr viel Verantwortung, es macht sehr viel Spaß“, sagt Volker Raiber, der hier speziell seine drei Damen in der Vorstandschaft, Elke Johannsen, Annette Braun und Heike Götz, hervorhebt. „Ohne meine drei Damen wäre das nicht machbar“, sagt Raiber, der bereits vor dem Start der Ehinger Fasnet eine absoluten Rekord vermelden kann.

Mehrere Neuerungen

Denn die Narrenzunft Spritzenmuck hat in diesem Jahr erstmals den bisher vom Ehinger Gewerbeverein GHF organisierten Kinderumzug am 11. Februar übernommen. „Aktuell haben sich 2405 Kinder dafür angemeldet. Die Jahre zuvor waren es meist um die 1000“, erklärt Raiber. Dabei gibt es in diesem Jahr in Sachen Kinderumzug auch schon Neuerungen. Aufgrund des Wochenmarktes wird der Umzug nicht wie bisher schon um 11 Uhr starten, sondern erst um 14 Uhr, wenn der Markt auf dem Marktplatz abgebaut ist. „Wir rechnen bei 2405 Kindern mit insgesamt rund 8000 Menschen an diesem Tag in der Innenstadt. Da brauchen wir einen leeren Marktplatz“, sagt Raiber.

Moderiert wird der Umzug von Narrenzunft-Urgestein Lothar Huber. „Wir haben uns als Narrenzunft dazu entschlossen, so ein tolles Event wie den Kinderumzug nicht sterben zu lassen, nachdem der GHF die Organisation nicht mehr übernehmen wollte“, so Raiber. Auf dem Marktplatz wird es nach dem Kinderumzug dann auch die Möglichkeit geben, Fotos mit den Ehinger Großmasken wie dem Spritzenmuck, dem Hexenmeister, der Pfanna-Mate oder dem großen Kügele zu machen. Der Groggadäler wird allerdings nicht mit dabei sein, weil dieser ja bekanntlich bis zum Glombigen in seinem schlammigen Groggenseebett verweilt. Auch einen Löschangriff auf den Liebfrauenkirchturm wird es nach dem Umzug auf dem Marktplatz geben, wie Raiber verspricht.

Fahnenmast als Hilfe

Am 20. und 21. Januar werden die Ehinger Narren dann auch die Stadtdekoration machen und Ehingen wieder in Kügeleshausen verwandeln. Ein kleineres Problem gab es in der Bahnhofstraße durch den Abriss des Württemberger Hofs. Hier wird die Stadt mit Fahnenmasten dafür sorgen, dass die Zunftmitglieder ihre bunten Wimpel quer über die Straße hängen können. Am 22. Januar bietet die Narrenzunft Fasnetsbasteln für Kinder (sechs bis zwölf Jahre) im Ehinger Museum von 14 bis 16 Uhr an, am 27. Januar ist Fasnetsliedersingen im Rosenstadel für Zunftmitglieder, am 3. Februar ist Fasnetsliedersingen für jedermann im Badischen Hof.

Mit dem Narrenball am 11. Februar beginnt dann auch die Ehinger Hallenfasnet, bei der wieder mehr als 150 Programmakteure seit Herbst vergangenen Jahres ihre Auftritte vorbereiten. Der offene Vorverkauf für die vier Bälle (Narrenball, Bürgerball 18. Februar, Nostalgieball 19. Februar und Redoute 20. Februar) ist am 3. Februar von 16 bis 18 Uhr im Ehinger Narrenstadel.

Die wirklich heiße Phase der Ehinger Hausfasnet beginnt dann am 16. Februar mit dem Glombigen Doschdig, dessen Ablauf wieder so traditionell sein wird wie in den Jahren vor der Pandemie. Sprich Schulaustreiben, Kinderfasnet, das Spektakel der Krettenweiber und Büttel vor dem Rathaus, Furio s’brennt am Ochsenberg, der Kügelestanz, die Ausgrabung des Groggadälers am Groggensee mit Feuerwerk, der Hexensprung über das Feuer auf dem Marktplatz und die Schlüsselübergabe von Oberbürgermeister Alexander Baumann an den Spritzenmuck auf den Rathaus-Balkon. Zu Ende gehen wird die Ehinger Fasnet dann mit dem großen Umzug am Fasnetsdienstag.

Eine andere Fasnet

„Es wird sicher eine andere Fasnet werden“, ist sich Zunftmeister Volker Raiber bewusst. So haben sich beispielsweise heuer weniger Narren als gewohnt für die Ausfahrten wie nach Tettnang, Sigmaringen oder Kissleg angemeldet, dafür aber gibt es laut Volker Raiber Rekordanmeldungen für den Umzug der Ehinger Narrenfreunde in Munderkingen.

„Klar liegt das auch daran, dass die Fahrpreise in diesem Jahr sicher nicht billiger geworden sind. Wir müssen aber nochmals betonen, dass wir als Zunft keinen Cent an den Buskarten verdienen. Wir müssen in diesem Jahr sogar froh und dankbar sein, dass wir überhaupt Busse für unsere Ausfahrten bekommen haben. Es gibt Zünfte, die stehen an dieser Fasnet ohne Busse da“, erklärt Raiber, der stolz darauf ist, jedem Mitglied der Narrenzunft Spritzenmuck auch einen Platz in einem Bus anbieten zu können. „Und wer nicht mit dem Bus fährt, dem entgeht eine Menge Freude“, sagt Raiber, der natürlich weiß, dass die steigenden Energiekosten auch Auswirkungen auf die Fahrkarten-Preise haben.

Keine Angst, aber Nervosität

Angst vor seiner ersten Fasnet als Chef der Narrenzunft Spritzenmuck hat Volker Raiber nicht. „Ich mache das ja in anderer Form schon seit 42 Jahren. Ich habe sicher keine Angst, bin aber durchaus nervös. Ich weiß aber auch, dass ich mich auf diese tolle Zunft verlassen kann. Das macht es dann wieder einfacher“, betont Raiber, dem allerdings die Vorschriften-Flut etwas Kopfzerbrechen bereitet.

„Die Vorschriften werden immer mehr und dadurch auch ein immer größerer Kostenfaktor für uns. Der Brandschutz beispielsweise bei den Bällen wird immer problematischer. Zum Glück aber haben wir ein sehr gutes Miteinander mit der Stadt Ehingen“, erklärt der Zunftmeister, der aktuell auch sehr froh darüber ist, „dass es keinerlei Corona-Auflagen für die Fasnet gibt“. „Lassen wir uns überraschen, was die Fasnet 2023 bringen wird“, betont Raiber voller Vorfreude.