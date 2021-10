So findet Hutzla ra unter Corona-Bedingungen statt

Die Narrenzunft Spritzenmuck wird am Samstag, 16. Oktober, um Punkt 12 Uhr wieder ein Hutzla-ra veranstalten. Allerdings coronabedingt und wegen der Bauarbeiten in der St. Blasius Kirche wird es dieses Jahr ein etwas anderes Hutzla-ra geben.

Hutzla in Tüten

Geplant ist ein Hutzla-ra to go. Das Hutzla-ra Team der Narrenzunft wird am Samstagmorgen Hutzla-ra-Tüten packen. Diese enthalten selbstverständlich all das, was sonst vom Kirchturm fliegt (Hutzeln, Wecken, rote Würste und Süßigkeiten). Auf die Wasser-Portionen, welche normalerweise ebenfalls vom Kirchturm herabkommen, können die Kinder bestimmt gerne verzichten. Die Tüten können von den Kindern ab 12 Uhr an einem Stand vor dem Marktbrunnen abgeholt werden.

Natürlich müssen auch hier die geltenden Coronabestimmungen des Wochenmarktes eingehalten werden. Der Narrenzunft war es wichtig, diesen Brauch trotz Corona und der gesperrten St. Blasius Kirche weiterleben zu lassen.