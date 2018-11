So finanziert Ehingen das öffentliche Leben

Die Stadt Ehingen wird im kommenden Haushaltsjahr 2019 rund 29,2 Millionen Euro investieren. Das ist ein Rekord. Doch neben den Investitionen hat die Stadt Jahr für Jahr Ausgaben in Millionenhöhe, um das Gesamtkonstrukt Große Kreisstadt Ehingen mit all ihren Einrichtungen am Laufen zu halten.

Beim Blick auf das beliebte Ehinger Freibad wird schnell klar, was Teil der Aufgabe einer Stadt wie Ehingen ist: bei öffentlichen Einrichtungen Geld zuzuschießen, um diese betreiben zu können. „Würden wir beim Freibad kein Geld zuschießen, würde der Eintrittspreis mehr als fünf Euro kosten, um zumindest kostdendeckend zu arbeiten“, erklärt Ehingens Stadtkämmerer Alexander Fischer. Denn die Einnahmen beim Freibad pro Besucher betragen 1,44 Euro (ohne Umsatzsteuer), der Zuschuss pro Besucher liegt bei 3,46 Euro. Insgesamt wird die Stadt auch im Jahr 2019 rund 513 000 Euro an Zuschuss dem Ehinger Freibad geben, was einem Kostendeckungsgrad von 27,35 Prozent entspricht und einen Zuschuss von 72,65 Prozent bedeutet. Den größten Zuschuss-Brocken im städtischen Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2019 machen die Kindergärten/Kinderkrippen mit der Ganztagsbetreuung aus.

Hier „investiert“ die Stadt Ehingen allein im Jahr 2019 rund 7,43 Millionen Euro, der Kostendeckungsgrad beträgt hier 30,9 Prozent, der Zuschuss 69,1 Prozent. Dass dieses Geld in die Zukunft der Stadt investiert wird, wurde bereits in mehreren Gemeinderatssitzungen deutlich gemacht. Einen niedrigen Deckungsgrad haben das Ehinger Museum und die städtische Galerie im Speth’schen Hof. Für das Musueum zahlt die Stadt pro Jahr einen Zuschuss von 184 000 Euro bei einem Kostendeckungsgrad von 2,18 Prozent und einem Zuschussbedarf von demnach 97,82 Prozent. Bei der Galerie ist der Kostendeckungsgrad noch niedriger. Hier stellt die Stadt Ehingen für den Betrieb 137 000 Euro im Jahr zur Verfügung, was einen Kostendeckungsgrad von 1,44 Prozent oder einen Zuschuss von insgesamt 98,56 Prozet bedeutet. „Es ist eben auch die soziale und kulturelle Aufgabe einer Stadt, solche Einrichtungen mit den Zuschüssen am Leben zu halten. Es gibt, glaube ich, kein Museum, das sich selbst finanzieren kann“, erklärt Stadtkämmer Alexander Fischer dann auch die Notwendigkeit der Zuschüsse.

Aber auch Ehingens Veranstaltungsort Nummer eins, die Lindenhalle, kann sich nicht durch die Veranstaltungen über das Jahr hinweg selbst finanzieren. Hier schießt die Stadt pro Jahr 1,084 Millionen Euro zu, was einem Kostendeckungsgrad von 8,77 Prozent oder einem Zuschuss von 91,23 Prozent entspricht. „Wir bezuschussen fast jedes Jahr mit rund einer Million die Lindenhalle. Im kommenden Jahr werden im kleinen Saal ein neuer Parkettboden verlegt und die Veranstaltungstechnik erneuert“, erklärt Fischer. Die Stadtbücherei wird im Jahr von der Stadt mit 583 000 Euro bezuschusst, in die Ehinger Märkte fließen 157 000 Euro, was ein Kostendeckungsgrad von 24,73 Prozent bedeutet. Die Musikschule der Stadt bekommt 265 000 Euro, hat aber einen Kostendeckungsgrad von 68,91 Prozent.