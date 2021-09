So fällt die Bilanz des Ehinger Freibads aus

Das Ehinger Erlebnisfreibad hatte bis einschließlich 19. September geöffnet. So konnten die Badegäste die spätsommerlichen Temperaturen noch in vollen Zügen genießen. Damit endete am vergangenen Sonntag bereits die zweite Badesaison in Corona-Zeiten.

Start am 1. Juni

Erneut hatten die Verantwortlichen ein umfangreiches Sicherheits- und Hygienekonzept vorzubereiten, bevor am 1. Juni die ersten Badegäste ihre Bahnen in den Becken ziehen konnten. Stand 19. September haben 57 922 Personen das Freibad besucht. Die meisten Besucher kamen am Samstag, 14. August. Insgesamt 1878 Menschen, aufgeteilt in drei Zeitkorridore, waren an diesem Tag im Bad. Trotz der besonderen Umstände sind die Verantwortlichen bei der Stadtverwaltung sehr zufrieden mit der Freibadsaison. Auch die Rückmeldungen der Besucherinnen und Besucher waren durchweg positiv.