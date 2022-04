So erleben Ehinger Helfer die Fahrt in die Ukraine

Wer sich wie die Freiwilligen der Aktion "Ukraine - Ehingen hilft" mit der ukrainischen Bevölkerung solidarisch zeigen will und direkte Hilfe leisten will, kann sich daran mit einer Spende beteiligen.

Der vorerst letzte Hilfstransport der Aktion „Ukraine - Ehingen hilft“ ist, wie berichtet, am Karfreitag aufgebrochen. Organisator Klaus Nagl berichtet nun von den Erlebnissen. Ein Erfahrungsbericht:

Am Karfreitag morgen, 5 Uhr, starteten wir mit drei Transportern mit rund 50 Kubikmeter gespendeter Hilfsgüter über Österreich, Ungarn, Slowakei in die Ukraine. Nach einer Übernachtung in Ungarn kamen wir Samstagmorgen an der ukrainischen Grenze an, wo sich viele Lastwagen kilometerlang stauten und schnell zu erkennen war, dass dort eine Abfertigung über die Osterfeiertage nicht zu erwarten wäre.

Also wer sich bei uns über unfreundliche Beamte beschwert, soll mal diese Grenze aufsuchen. Klaus Nagl

So erkundigten wir uns nach einer Alternative und entschlossen uns, eine ganz kleine Grenzübertrittstelle, an der keine Lkw zugelassen waren, aufzusuchen. Dort findet überwiegend Fußgängergrenzverkehr statt und ob er offen war, war auch zweifelhaft. Wir riskierten das Wagnis und fuhren knapp 100 Kilometer über teils abenteuerliche Wege, Straßen kann man nicht sagen, zur Grenzstelle Ubla. Dort waren kaum Fahrzeuge, aber viele geflüchtete Frauen mit kleinen Kindern, die auf dem Weg zurück in ihr Heimatland waren. Ein Bild des Jammers, viele nur mit Kinderwagen, der mit ihren wenigen Sachen wie Decken beladen war und die Kinder liefen erschöpft nebenher. Dass wir 80 Jahre nach dem II. Weltkrieg nicht weiter sind und sich uns die gleichen Bilder bieten, beschämend.

Dieses Bild hat ein urkainisches Kind für die Ehinger Helfer gemalt. (Foto: privat)

Die Grenzabfertigung lief schleppend, da an dieser Grenze normal keine humanitären Hilfslieferungen durchkommen und die Grenzer damit eindeutig überfordert waren.

Persönliche Beziehungen helfen

Nach drei Stunden waren wir endlich abgefertigt und wurden an der gegenüberliegenden Seite von unseren Partnern aus Bolechiv erwartet. Wir kooperieren dort mit Akzent, ähnlich der Lokalen Agenda in Ehingen. Diese ähnlich Engagierten sind uns persönlich gut bekannt, wodurch gewährleistet ist, dass die Hilfsgüter in sichere und gute Hände kommen, wie es die Spender hier erwarten dürfen. Da diese wiederum in der Ukraine gut vernetzt sind, kommen die Hilfsgüter genau da an, wo sie am nötigsten gebraucht werden.

Unsere kompletten medizinischen Güter und die Hälfte der Babyprodukte ging noch in der Nacht weiter nach Charkiv. Güter fürs Militär gelangen durch die Soldaten aus Bolechiw an die Front. Der Großteil der Lebensmittel wird direkt in Bolechiw eingesetzt, da dieser 10 000 Seelenort zwischenzeitlich über 2000 Geflüchtete in Schulen und Hallen untergebracht und zu versorgen hat.

Kleine Orte oft alleine gelassen

Im Gegensatz zu großen Städten, wo das Rote Kreuz, Caritas oder ähnliche unterstützen, sind die kleinen Orte wie Bolechiw auf sich allein gestellt und daher umso mehr auf direkte Unterstützung wie unsere angewiesen und wir diese auch fortsetzen werden.

Da wir dann am Samstagabend erst nach 20 Uhr mit der Übergabe fertig waren, suchten wir uns nochmal eine Übernachtung und fuhren am Ostersonntag zurück, wo wir dann weit nach Mitternacht und insgesamt knapp 3000 Kilometer Fahrt ankamen.