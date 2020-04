So bereiten sich Schlüler in Corona-Zeiten aufs Abi vor

Als die Meldung kam, dass die Schulen schließen aufgrund des Coronavirus, bedauerte das der eine oder die andere Schülerin vielleicht nicht ganz so. Doch dass der Unterricht trotz Corona weitergeht, eben nicht in der Schule, sondern zu Hause, daran wurde nicht gedacht.

Eine ungewöhnliche Zeit durch das ‚Homeschooling‘ ist es gerade für jeden Schüler und jede Schülerin, aber wie geht es den Schülern und Schülerinnen, die gerade kurz vor dem Abitur stehen? Für sie bedeutet kein Unterricht gleichzeitig auch keine schulische Abiturvorbereitung, keine Fragen, kein Wiederholen des Stoffs. Die Abiturprüfungen wurden jetzt um einen knappen Monat nach hinten verschoben, auch um diese Nachteile wieder auszugleichen.

Viel Ungewissheit

„Das macht die ganze Sache nicht besser“, sagt Simona Kiem, Abiturientin der Kaufmännischen Schule in Ehingen. Lange wussten die Schüler und Schülerinnen gar nicht, wann und ob die Abiturprüfungen überhaupt stattfinden werden, und lernten deshalb mit einer Ungewissheit. Auch ob die Schulen nach den Osterferien wieder öffnen, damit der Unterricht normal stattfinden kann, bezweifeln viele. Jetzt, da die neuen Abiturtermine stehen, ist bei den Abiturienten viel Selbstdisziplin gefragt – denn gelernt werden muss trotz Corona. „Man braucht viel Disziplin, um seinen Alltag zu organisieren und sich selbstständig hinzusetzen, um zu lernen. Jedoch wird man dadurch auch viel selbstständiger“, so Frederic Zimmermann, Abiturient des Wirtschaftsgymnasiums Ehingen.

Gerade jetzt im Frühling, der sich derzeit von seiner schönsten Seite zeigt, nutzen die Abiturienten die Gelegenheit, um ihren Lernplatz nach draußen in die Sonne zu verlegen.

Klarer Tagesrythmus

Juliane Stiehle, Schülerin des Abiturjahrgangs des Wirtschaftsgymnasium in Ehingen, versucht ihren Tagesrythmus beizubehalten, um am Ball zu bleiben. Dieser besteht sowohl aus Lerneinheiten als auch aus Sport, der ihr als Ausgleich dient. Aber auch die täglichen Videoanrufe mit ihren Freunden dürfen nicht fehlen. Trotzdem fällt es ihr schwer, sich zum Lernen zu motivieren: „Man bekommt auch nicht direkt mit, wie weit die anderen Mitschüler schon mit dem Lernen sind und man kann seine Fragen auch nicht direkt an die Lehrer stellen.“ Fragen digital zu stellen geht aber, durch diverse Online-Portale und über den Office-365-Account, den der Medienbeauftragte der kaufmännischen Schule Ilhan Demircan, für jeden Schüler und jede Schülerin eingerichtet hat. „Technisch sind wir an unserer Schule, gut aufgestellt und haben viele Möglichkeiten, digitalen Unterricht zu erhalten“, meint Frederic Zimmermann, der auch Schülersprecher der kaufmännischen Schule ist. Jedoch seien manche Lehrer mit den Techniken überfordert, was die Situation nicht einfacher mache.

Für Zimmermann und die ganze Stufe kommt nochmal mehr Aufwand hinzu. Ersatztermine für den Abiball müssen gefunden werden, in der Hoffnung, dass dieser überhaupt stattfinden kann. Da sich das Organisationsteam nicht treffen kann, sei es auch schwerer, die Aktionen zu organisieren, da jetzt alles digital gehen muss. „Wir rechnen auch mit dem Schlimmsten, dass solche Festlichkeiten wie zum Beispiel der Abiball nicht oder nicht in vollem Rahmen stattfinden können“, so Frederic Zimmermann. Dies wäre sehr schade, nicht nur weil dafür schon viel geplant worden war, sondern auch, weil dann der gemeinsame Abschluss fehlen würde, meint auch Simona Kiem: „Dann würde die Schulzeit mit den Prüfungen enden und das wäre nach 13 Jahren Schule, wirklich kein schönes Ende.“

Abifeier würde fehlen

Auch Juliane Stiehle würde etwas fehlen, wenn es keine Abiturfeier gäbe: „Während des ganzen Lernens fiebert man auf den Moment hin, auf der Bühne in der Lindenhalle sein Zeugnis zu bekommen. Das wäre echt schade, wenn diese Feier nicht stattfinden könnte.“ Aber auch, dass die schon geplante Abihütte aller Wahrscheinlichkeit nach nicht stattfinden wird, macht den Abiturienten zu schaffen. Denn die Abihütte stärke nochmal die Gemeinschaft innerhalb der Klasse und der gesamten Stufe.

Abitur zu schreiben während der Corona-Krise bedeutet, da sind sich alle einig, auf jeden Fall mehr Stress. Denn die Abiturienten müssen auch an die Zeit nach dem Abitur denken. Die Bewerbungsfristen der Unis enden meist zum 15. Juli und zu diesem Zeitpunkt haben die Abiturienten noch nicht einmal alle ihre Prüfungen. Auch wer nach dem Abitur ins Ausland will, könnte Probleme bekommen. Denn aktuell kann niemand genau sagen, wann und ob die geplante Reise oder der Freiwilligendienst im Ausland überhaupt stattfinden kann. Der Großteil wünscht sich deshalb nach den Osterferien wieder in die Schule gehen zu dürfen: „Am Anfang war ich froh, die ‚freie Zeit‘ zum Lernen zu nutzen zu können, aber nach einer Weile merkt man doch, dass der reale Unterricht zu optimalen Vorbereitung des Abiturs fehlt“, so Simona Kiem. Trotz dem, dass das Wirtschaftsgymnasium sich bemüht, die Abiturienten auch angemessen von zu Hause aus vorzubereiten, sei die aktuelle Situation nachteilig für die Abiturienten. „Wir müssen jetzt vor den schriftlichen Abiturprüfungen auch noch einige Klassenarbeiten schreiben und Referate halten, das wir sonst entspannt nach den schriftlichen Prüfungen gemacht hätten“, so Juliane Stiehle. Sie freut sich auch nach den Osterferien wieder, ihre Mitschüler und Mitschülerinnen zu sehen – zumindest irgendwann.