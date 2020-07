So beeinflusst Corona die Beziehung zwischen Großeltern und Enkelkindern

Marianne und Reinhard Kopp haben die Großeltern-Akademie ins Leben gerufen. „Wir sind eine Privatinitiative, die sich mit allen Facetten von Großelternschaft beschäftigt“, erklären sie. Die beiden leben in Illerrieden und haben selbst zwei Enkelkinder. Über das Großelternsein halten sie Vorträge, geben Seminare und informieren auch online. Außerdem engagieren sie sich im Landesseniorenrat und im Kreisseniorenrat im Alb-Donau-Kreis. Mittlerweile werden sie sogar von überregionalen Medien als Experten zum Großelternsein befragt. Im Gespräch mit SZ-Redakteur Dominik Prandl erklären sie, wie die Corona-Pandemie die Beziehung zwischen Großeltern und Enkelkindern beeinflusst.

Frau Kopp, Herr Kopp, ist denn die Großeltern-Akademie durch Corona jetzt gefragter denn je?

Reinhard Kopp: Ja. Kurz vor dem Lockdown haben wir noch ein Seminar über verlassene Großeltern gehalten. Wir hatten nämlich viele Anfragen von Großeltern, denen der Kontakt mit den Enkelkindern untersagt wurde. Insofern haben wir ein bisschen davon spüren können, wie das ist, wenn man fünf Wochen lang durch Corona von den Enkeln getrennt ist, haben jetzt eigene Erfahrungen in der Weise sammeln können. Ohne dass wir es geahnt hatten, haben wir auch ein Enkel-Tagebuch herausgebracht. Für jeden Tag können die Großeltern, wenn sie keinen Kontakt haben, für ihr Enkel hineinschreiben, was sie ihm gerne zeigen würden, was sie gerne erzählen oder was sie kochen und backen, was sie gerne unternehmen würden. Das können sie ihrem Enkelkind dann überreichen.

Marianne Kopp: Vorträge können wir zurzeit nicht halten. Wir haben aber einen Videoblog entwickelt und ein Buch während des Lockdowns fertiggemacht, das wir bald in Druck geben: „Neugier aufs Dessert“ mit Impulsen für Großeltern. An einem Buch speziell für christliche Großeltern arbeiten wir gerade.

Was hat sich durch Corona denn konkret für die Großeltern und Enkelkinder verändert?

Marianne Kopp: Man merkt, wie wertvoll das ist, wenn man Enkelkinder hat. Unsere Enkeltochter hat uns oft über Videotelefonie angerufen und hat uns zum Beispiel Gute Nacht gesagt. In der Vergangenheit haben wir eine Zeit lang zusammen mit unserer Tochter und den Enkelkindern in einem Haus gelebt und das ist teilweise so dicht gewesen, dass es manchmal auch ein bisschen viel war und dass ich manchmal nicht böse war, wenn wir mal ein Wochenende für uns hatten. Und plötzlich war es durch den Lockdown staatlich so verordnet und man war fünf Wochen lang abgeschnitten – da habe ich doch gemerkt: Das würde ich nicht für immer haben wollen.

Reinhard Kopp: Was uns irritiert hat, ist, dass man immer pauschal gesagt hat: Die über 60-Jährigen, die gehören zur Risikogruppe. Diese Pauschalisierung gefiel uns nicht, das war so ein stereotypes Bild: Wenn du über bestimmtes Alter hinaus bist, dann bist du anfällig und musst dich schützen. Dadurch kann eine Zwei-Klassen-Gesellschaft aufgebaut werden zwischen Jung und Alt und das wäre für die Gesellschaft nicht gut.

Marianne Kopp: Wir haben auch gemerkt, dass dieser Lockdown eine Stunde der Wahrheit für ältere Menschen war. Wer nicht in der Lage war, mit dem Internet umzugehen, der konnte nur telefonieren und Briefe schreiben. Aber sich WhatsApp-Nachrichten und Bilder schicken, skypen, das ging dann nicht. Dazu kommt, dass das Netz in Deutschland oft nicht das beste ist.

Reinhard Kopp: Wer sich vorher schon mit den neuen Medien beschäftigt hat, kam viel besser durch den Lockdown.

Was würden Sie sagen: Warum sind Großeltern unverzichtbar, besonders auch in solchen Situationen?

Reinhard Kopp: Die Eltern sind näher dran an den Kindern, haben eher die erzieherische Aufgabe. Wir Großeltern dürfen einfach gelassener sein und uns fällt das im Alltag auch leichter. Wir können unseren Enkelkindern beibringen: Krisen kann man überstehen.

Marianne Kopp: Ich habe meine Enkelin oft getröstet, wenn sie angerufen hat. Sie hatte furchtbare Angst, dass die Oma stirbt. Wir haben getröstet und ermutigt und haben gesagt: Wenn wir uns an alles halten, dann ist es wahrscheinlich schneller vorbei und in der Weise immer positiv eingewirkt. Natürlich hat uns die Trennung aber auch weh getan.

Hat der Lockdown denn langfristige Auswirkungen auf die Beziehung zwischen Enkel und Großeltern?

Marianne Kopp: Ja, man musste während des Lockdowns sehr aufpassen, dass der Faden zwischen jüngerer und älterer Generation nicht reißt. Die jungen Leute, gerade die Familien, waren ja voll eingespannt und voll im Stress. Die Eltern im Homeoffice sollten acht Stunden ihre volle Leistung bringen, sollten nebenbei aufpassen, dass ihre Kinder zu Hause den Unterricht verfolgen und vielleicht nebenher noch ein Kindergarten- oder Krippenkind beaufsichtigen. Und dann sitzen irgendwo die Großeltern, die jetzt vielleicht gar nicht wissen, was sie jetzt mit sich anfangen sollen und für die fühlen sich die Eltern dann auch noch verantwortlich, können sie aber gar nicht groß besuchen. Da musste man echt aufpassen, dass diese Beziehung nicht abreißt.

Reinhard Kopp: Die nächsten Monate werden zeigen, ob durch den Lockdown etwas in der Beziehung abgebrochen ist oder vielleicht auch gestärkt wurde.

Musste man als Oma und Opa besonders aufpassen, dass man seine Sorgen nicht zu sehr mit hineinnimmt in die Kommunikation mit den Enkeln ?

Marianne Kopp: Natürlich kam man sich vor wie in einem schlechten Film, einem Science-Fiction-Film. Plötzlich war das Leben ganz anders. Wir beide sind auch wirklich fünf Wochen lang fast nie einkaufen gegangen, das hat unsere Tochter für uns übernommen. Die ganzen negativen Gefühle haben wir uns aber eigentlich nicht erlaubt, weil wir der Meinung sind: Man muss auch mal etwas aushalten. Wir haben nicht auf die da oben geschimpft, sondern haben uns gesagt: Wir halten uns auch um der Enkel willen an die Regeln und Empfehlungen.

Ist denn die Bedeutung der Großeltern innerhalb der Familien durch diese besondere Situation stärker zutage getreten? Viele Großeltern bringen sich ja auch regelmäßig bei der Betreuung der Kinder mit ein.

Marianne Kopp: Ja, auf jeden Fall. Auch von staatlicher Seite sieht man noch deutlicher, wie viele Arbeitsstunden die Großeltern leisten bei der Betreuung der jungen Generation. Und das hat jetzt schmerzlich gefehlt.

Was würden Sie sagen: Kann man sich mittlerweile wieder mit einer gewissen Lockerheit mit dem Enkelkind treffen oder muss man weiterhin vorsichtig sein?

Reinhard Kopp: Das kommt drauf an. Lebt oder arbeitet man in der Nähe von Corona-Hotspots, muss man natürlich schon gucken. Ansonsten würde ich sagen: Wenn man sich als Großeltern selber auferlegt, weniger Kontakt nach außen zu halten, dann ist es mit dem Treffen schon leichter.