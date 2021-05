So basteln Kinder ein Insektenhotel

Der Kindergarten St. Martinus in Kirchbierlingen durfte sich über zwei neue Insektenhotels freuen, welche von der Donau-Iller Bank gespendet wurden. Der ganze Kindergarten freute sich sehr, aber es lag noch eine Menge Arbeit vor den Kindern und den Erzieherinnen, da das Insektenhotel noch gefüllt werden musste.

Viel gesammelt

Hierfür wurden fleißig Kiefernzapfen, Tannenzapfen sowie Stiele von Sonnenblumen, Bambussen und Pampasgräsern gesammelt. Auch die Eltern der Kinder waren so hilfsbereit und brachten benötigtes Material mit. Außerdem wurden auch noch Hölzer, Holzplatten und Ziegelsteine gebraucht. Nach dem alles beisammen war, war es an der Zeit, dass alles zugeschnitten, gebohrt, gesägt und geklebt wurde.

Elan und Stolz

Die Kinder halfen tatkräftig und voller Elan mit und alle waren am Ende stolz, dass so ein schönes Insektenhotel entstanden ist. Zum Schluss überlegten sich die Kinder noch Namen für die Hotels, bei einer Abstimmung entschieden sie sich für „Zauberschloss Martinus“ und „Kribbel-Krabbel-Haus“. Die Insektenhotels wurden an einem geeigneten Platz im Garten des Kindergartens aufgestellt und alle warten nun gespannt darauf, bis die ersten Bewohner einziehen. Foto: Kiga