So arbeitet Sappi an der Nachhaltigkeit

Mit seiner Papier- und Zellstofffabrik ist Sappi ein wichtiger Arbeitgeber im Alb-Donau-Kreis und trägt mit seinem hohen Anteil erneuerbarer Energie auch zur nachhaltigen Stadt Ehingen bei. Kürzlich besuchte die CDU-Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer deshalb das Unternehmen.

Kernthema Nachhaltigkeitsziele

Sie erhielt einen Überblick über den Standort und diskutierte die aktuellen Herausforderungen der Papier- und Zellstoffindustrie mit Maik Willig, dem Geschäftsführer, und Heiko Schepers, Leiter der Zellstoffproduktion und des Kraftwerks. Kernthemen waren die bei der Messe „Ehingen special“ vorgestellten Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens. Das Unternehmen arbeitet bereits seit Jahren an diesen Themen und kann Erfolge vorweisen.

Dazu gehört beispielsweise die Reduzierung des Energieverbrauchs sowie die kontinuierliche Senkung der CO2-Emissionen um jährlich zwei Prozent. Gleichzeitig soll zukünftig der Anteil an regenerativen Energieträgern erhöht werden. Nachhaltigkeit bedeute auch, dass Arbeitssicherheit oberste Priorität hat und dass Lieferanten mit eingebunden werden, betont Maik Willig.

Produktion auf drei Kontinenten

Ronja Kemmer sprach beim Werksrundgang mit Mitarbeitern und konnte sich so direkt an der Basis einen Eindruck verschaffen. Die Bundestagsabgeordnete setzte sich bereits bei der Umsetzung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) im Wirtschaftsministerium ein, dafür dankte ihr Maik Willig. Der Beschluss des deutschen Bundestages im September über die Anschlussförderung der Stromproduktion aus Biomassekraftwerken der Zellstoffindustrie sei entscheidend für die Zukunftsperspektive des Ehinger Standorts gewesen.

Sappi Ehingen gehört zu Sappi Europe und Sappi Limited mit Hauptsitz in Südafrika. Sappi produziert auf drei Kontinenten und beliefert Kunden in mehr als 150 Ländern. Der Konzern beschäftigt rund 12 000 Mitarbeiter weltweit - am Standort Ehingen sind rund 530 Mitarbeiter und etwa 40 Auszubildende beschäftigt. Das Produktportfolio von Sappi ist reicht von Druckpapieren, das Druckereien und Verlage verwenden, bis hin zu Verpackungs- und Spezialpapiere. In den südafrikanischen Werken wird aus Holz Chemiezellstoff hergestellt, der zum Beispiel zu Viskosezellstoff und Pharmaprodukte verarbeitet wird.