Smartfahrer flüchtet nach Unfall

In Ehingen flüchtete, wie die Polizei nun mitteilt, bereits am Donnerstag ein Smart-Fahrer nach einem Unfall. Gegen 7.30 Uhr parkte wohl ein 27-Jähriger in der Gymnasiumstraße auf einem Parkplatz rückwärts aus. Dabei stieß er gegen einen geparkten Opel. Der Mann stieg aus seinem Smart und begutachtete den Schaden am Opel.

Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen beobachteten dies und meldeten den Unfall der Polizei Ehingen. Die ermittelten daraufhin den vermeintlichen Verursacher. Die Polizei lobt das Verhalten der Zeugen, denn Ihnen war es zu verdanken, dass sie den Verdächtigen so schnell ermittelte. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro.