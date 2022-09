Skizunft startet mit Training

Der nächste Winter kommt bestimmt, heißt es in der Medienmitteilung der Skizunft Ehingen. Der Verein startet mit seiner Winter-Fit-Gymnastik und Nachwuchssportstunde. Auch wenn der Schneesport derzeit noch fern erscheint, geht es am Montag, 19. September, mit der Winter-Fit Gymnastik los. Das Angebot richtet sich an alle Schneesportler, die ihre Fitness, Beweglichkeit und Koordination für ihren Wintersport verbessern wollen.

Durch gezieltes Kraft- und Herz-Kreislauftraining werden wichtige Muskelgruppen wie Beine, Rücken und Bauch gekräftigt, mit oder ohne Kleingeräte, heißt es in der Mitteilung. Durch das abwechslungsreiche Training kommt jede und jeder auf seine Kosten. „Egal in welchem Level Sie trainieren, ob Anfänger oder Fortgeschrittene, bei der Skizunft Ehingen ist jeder herzlich willkommen“, schreibt der Verein.

Die Winter-Fit Gymnastik findet ab dem 19. Spetmeber immer montags von 19.30 bis 20.30 Uhr in der Längenfeldturnhalle in Ehingen statt. Ab dem 4. November wird zusätzlich noch donnerstags ein Online -raining von 19 bis 19.45 Uhr angeboten.

Seit einigen Jahren gestalten die angehenden Ski -und Snowboardlehrer der Ehinger Skizunft unter Leitung von Aaron Jungfer die Nachwuchssportstunde. Auch diese starte am Montag, 19. September,und findet dann jeden Montagabend von 18.30 bis 20 Uhr in der Alten Michel-Buck-Halle statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Vereinsnachwuchs erwartet ein abwechslungsreiches Training. Nach dem Motto „Vom Nachwuchs – für den Nachwuchs“.

Mit Spaß soll die Fitness, Koordination und Ausdauer gelegt werden für die anstehende Wintersaison. Neben dem Kraft- und Ausdauertraining stehen auch Ballspiele auf dem Programm. Musik darf hierbei genauso wenig fehlen wie viel Spaß beim gemeinsamen Training.

Kinder und Jugendliche ab acht Jahren sind herzlich willkommen. Einer erfolgreichen und verletzungsfreien Wintersportsaison steht somit nichts mehr im Wege.