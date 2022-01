Skizunft-Rennteam bereitet sich auf Rennen vor

Die Rennmannschaft der Skizunft Ehingen hat ihr Neujahrstraining in diesem Jahr zum ersten Mal im Skigebiet See im Paznauntal absolviert. Nachdem das viertägige Training im vergangenen Jahr hatte ausfallen müssen, war die Freude über gemeinsame Tage im Schnee bei allen Teilnehmern riesig. Untergebracht waren die 15 Jugendlichen und ihre Trainer auf der 2256 Meter hoch gelegenen Ascher Hütte. Von dort aus wurden morgens die ersten Schwünge auf noch unberührten Pisten gezogen. Diese waren dank kräftigem Schneefall am ersten Tag in bester Beschaffenheit. In den darauffolgenden Tagen herrschten dann perfekte Trainingsbedingungen mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt und harten Pisten. Der Fokus des Trainingsprogramms lag neben der Verbesserung des generellen Skigefühls vor allem auf dem Stangentraining mit zahlreichen Läufen im Riesenslalom und Slalom. Trotz teils längerer Ski-Pause waren die Trainer sehr zufrieden mit den Fortschritten der jungen Athleten und blicken zuversichtlich auf die Bezirksrennen im Februar. Davor steht bereits am kommenden Sonntag ein weiteres Training in Ofterschwang im Allgäu an. Am 29. Januar werden dann intern die schnellsten Rennläuferinnen und Rennläufer bei den Vereinsmeisterschaften der Skizunft am Oberjoch ermittelt. Auch Nicht-Mitglieder der Skizunft dürfen bei den zur gleichen Zeit stattfindenden offenen Stadtmeisterschaften ihr Können im Stangenwald unter Beweis stellen.