Skizunft-Rennteam bei Bezirksmeisterschaften erfolgreich

Bei den Bezirksmeisterschaften der Region Ost im Ski alpin bhaben die junge Skirennläufer der Ehinger Skizunft die Saison erfolgreich abgeschlossen. Die Titelkämpfe am Unterjoch waren das Highlight der Saison. Knapp 100 Starter aus der Region fuhren am Samstag und Sonntag die jeweils Schnellsten in den Disziplinen Riesenslalom und Slalom aus. Die Skizunft Ehingen war an beiden Tagen mit einer schlagkräftigen Mannschaft vor Ort und erzielte gute Ergebnisse.

Kasper Schmale war jüngster Ehinger Starter und zeigte mit dem ersten Platz in der Klasse U8 bei seinem Slalomdebüt am Sonntag gleich mal, dass mit ihm auch in Zukunft gerechnet werden muss. Auch der etwas erfahrenere Moritz Riegler lieferte ab und wurde am Samstag Zweiter. In der Klasse U14 weiblich starteten gleich drei Ehingerinnen: Lisa-Marie Resenberger sicherte sich in der stark umkämpften Klasse Platz sieben, Julia Kramer wurde Achte. Marlene Plantz, für die das Rennen aufgrund von Corona und einem Austauschjahr erst der vierte Skitag in mehr als zwei Jahren war, unterlief kurz vor dem Ziel ein Torfehler. Laurin Herr wurde in derselben Altersklasse guter Dritter.

Der größte Erfolg am Wochenende gelang aus Ehinger Sicht wohl Sophie Herr, die mit zwei Traumläufen die Klasse U16 und somit auch den Bezirksmeisterinnen-Titel der Jugend gewann. Hannah Offenwanger, die am Wochenende zuvor verletzungsbedingt hatte aussetzen müssen zeigte ein starkes Comeback, wurde im Riesenslalom Dritte und im Slalom mit zwei souveränen Läufen Zweite.

Bei der U16 männlich unterstrich Mats Riegler seine gute Form in dieser Saison mit dem fünften Platz. In der nächsthöheren Klasse mischte David Braig mit einem fehlerlosen ersten Lauf die Konkurrenz auf und fuhr schließlich den Sieg in seiner Klasse ein. Auch Trainer Hannes Riegler ließ sich die Gelegenheit eines Wettkampfs nicht nehmen, schied am Samstag im zweiten Lauf jedoch aus. Am Sonntag schaffte er es trotz Sturz noch auf den zweiten Platz.

Für Hannah Offenwanger steht am kommenden Wochenende das Abschlussrennen des Schwäbischen Skiverbands auf dem Programm. Auch ihr Bruder Nico Offenwanger war am vergangenen Wochenende erfolgreich. Er wurde beim FIS-Skicross in Oberwiesenthal am Samstag Zweiter, am Sonntag Vierter und sicherte sich dadurch genügend Punkte für einen Europacup-Startplatz.

Für das Rennteam der Skizunft Ehingen steht Ende April noch ein Training auf dem Stubaier Gletscher an, bevor es in die verdiente Sommerpause geht.