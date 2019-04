Skizunft lässt Winter sportlich ausklingen

Zum Abschluss der Wintersaison hat sich die Skizunft Ehingen nochmals von ihrer sportlichen Seite gezeigt. Am vergangenen Sonntag machte sich ein gemischtes Schneesport-Rennteam an den Arlberg auf, um dort das letzte Rennen der Saison zu bestreiten. Dabei ging es um das legendäre Rennen in St. Anton, den Weißen Rausch, benannt nach dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 1931. Das Besondere an diesem Rennen sind die Bedingungen. Insgesamt 550 internationale Wintersportler machen sich im Massenstart um 17 Uhr auf die Strecke und fahren auf neun Kilometern nicht präparierter Piste, einschließlich eines Zwischenaufstiegs, ins Tal ab. Der Weiße Rausch gilt als eines der härtesten Skirennen der alpinen Welt.

Die sieben Ski- und Snowboard-Rennläufer der Skizunft Ehingen fuhren beachtliche Ergebnisse ein. Aaron Jungfer belegte in seiner Rennklasse im Snowboarden den dritten Platz, Sophia Lamparter kam in ihrer Altersklasse auf Platz 13. Michael Köhler belegte im gesamten Starterfeld denn 68. Platz. Mit den Plätzen 127 und 190 belegten auch Steffen Lamparter und Nico Denkinger sehr gute Plätze im vorderen Feld. Mit den Plätzen 211 und 277 lagen Manuel Ströhle und Klaus-Michael Schaible ebenfalls gut im Rennen.

Der Wettbewerb fand bei besten Wetterbedingungen statt, weshalb auch die in sehr großer Zahl angereisten Zuschauer auf ihre Kosten kamen und mit den Athleten im Zielbereich mitfieberten. Als letzte von zahlreichen Veranstaltungen im Winter 2018/19 endete mit diesem Rennen auch das offizielle Schneesportprogramm der Skizunft Ehingen. Die Sommertermine der Skizunft werden demnächst auf der Internetseite www.skizunft-ehingen.de abrufbar sein.