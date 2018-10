Skizunft ehrt verdiente Mitglieder

In Köhlers Krone in Dächingen hat am vergangenen Freitag die diesjährige Hauptversammlung der Skizunft Ehingen stattgefunden. Anwesend waren rund 45 Mitglieder, die den Ausführungen des Vorstandes und der Ressortleiter folgten. Nach der Entlastung von Kassier und Vorstandschaft wurden zum Abschluss der Versammlung langjährige Mitglieder geehrt.

Insgesamt 31 Mitglieder der Skizunft feiern in diesem Jahr ein Jubiläum – das sind in Summe 1190 Jahre Vereinszugehörigkeit. Geehrt wurden zwölf Mitglieder für 25 Jahre, zehn Mitglieder für 40 Jahre, fünf für 50 Jahre und sogar vier Mitglieder für 60 Jahre treue Mitgliedschaft. Diese langjährige Treue sei in der heutigen, schnelllebigen Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr, teilt der Verein mit.

Erfolgreiches Jahr liegt zurück

Der Vorsitzende Klaus-Michael Schaible sprach mit Blick auf die Vereinsarbeit im vergangenen Jahr von einer positiven Bilanz. Insgesamt sei die Teilnehmerresonanz in den Skifreizeiten und Skikursen sehr gut gewesen. Von den ganz Kleinen, den Bambini, bis zu den Senioren waren es rund 367 Teilnehmer in Skikursen, Skiausfahrten und Vereinsfreizeiten. Mit durchschnittlich rund 55 Trainierenden war die Winter-Fit-Gymnastik während der Saison ebenfalls gut besucht. Neben den wintersportlichen Veranstaltungen gab noch ein kleines Sommerprogramm, um die Zeit bis zur neuen Saison gesellschaftlich und sportlich zu überbrücken.

Auch der Kassenbericht zeigte ein positives Ergebnis des rund 744 Mitglieder umfassenden Vereins, so dass die Vereinsführung sich zur Anschaffung eines Zeltpavillons für Repräsentationszwecke entschlossen hat.

Im Bereich der Skirennen war die vergangene Saison ebenfalls wieder erfolgreich. Bei vielen regionalen und überregionalen Rennen konnten insgesamt 20 Podiumsplätze errungen werden. Hierbei kann die Skizunft Ehingen derzeit auf ein eingespieltes Rennteam unter der Leitung von Sportwart Steffen Lamparter zurückgreifen. Und die Stadtmeisterschaft gestaltete sich wieder zu einer schönen Veranstaltung. Bei guten Schneebedingungen, bei freundlichem Wetter, hat ein Riesentorlauf mit einer Einzel-, einer Familien-/Team- und einer Nostalgie-Wertung mit insgesamt 55 Teilnehmern stattgefunden.

Damit auch zukünftig die Rennerfolge nicht ausbleiben, ist das Rennteam immer auf der Suche nach talentierten Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren. Diese können sich jederzeit über die Geschäftsstelle der Skizunft mit dem Sportwart in Verbindung setzen.

In der kommenden Saison sind wieder viele Freizeiten und Wochenendausfahrten, ein großes Angebot an Ski- und Snowboardkursen und etliche Tagesausfahrten geplant. Die Verantwortlichen der Skizunft haben keine Mühen gescheut, um wieder ein abwechslungsreiches Wintersportprogramm auf die „Skier“ zustellen. Es sind zahlreiche neue, aber auch altbekannte Skifreizeiten und –ausfahrten, die die Wintersportler in die Berge und an die Schneehänge locken werden. Aufgrund der hervorragenden Resonanz ist auch der Ladies Day, der die Skifahrerinnen wochentags in das schönes Montafon an die Silvretta Nova einlädt, wieder im Programm.

Beibehalten wurde auch das letzte Saison neu strukturierte Skikursprogramm. Die Skikurse finden an insgesamt drei Wochenendterminen statt und bauen aufeinander auf. Gestartet wird mit einem Bambini- und Einsteigerkurs in Isny noch im Dezember zwischen Weihnachten und Neujahr. Daran schließt sich dann der Zweitagesagesskikurs für Einsteiger und Fortgeschrittene in Oberjoch im Januar an. Abschluss bildet dann der Fortgeschrittene- und Könner-Zweitagesskikurs in Berwang im Februar.

Auch der Wiedereinsteigerinnen-Kurs und der Skitechniktag für Frauen und Männer haben es wieder in den Veranstaltungskalender geschafft. Abgerundet wird das Skischulangebot durch Abendskikurse und den Individuellen Aufbaukurs, mit dem die Schulung direkt an den Bedarf der Gruppe angepasst werden kann. Derzeit umfasst das Lehrteam 43 Mitglieder und elf Anwärter.