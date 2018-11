Skizunft Ehingen startet in Sölden in die Skisaison

Die Schneesportler der Skizunft Ehingen sind am vergangenen Wochenende offiziell in die Skisaison 2018/19 gestartet. Bei strahlendem Bergwetter und auf bestens präparierten Pisten ging es im Gletschergebiet von Sölden richtig zur Sache. Auch der ebenfalls angebotene Skitest, der die Gelegenheit bot, sich über das neueste Ski-Material zu informieren, bereitete den Teilnehmern sichtlich Spaß. Aber auch wer lieber bei seinen eigenen Brettern bleiben wollte, genoss die hervorragenden Pistenverhältnisse und brachte nach der Sommerpause seinen persönlichen Fahrstil wieder auf Vordermann. Nach dem Skitag wartete das abendliche Sölden mit seinem reichhaltigen Angebot an Restaurants und Kneipen auf die Teilnehmer. Dieser Saisonauftakt war genau richtig um den Winter zu begrüßen und in freudiger Erwartung der kommenden Saison entgegenzusehen.