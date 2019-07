Skater zeigen in Ehingen ihre Tricks

Bei „Skate for Fun“ haben sich am Samstag Freunde eines Sports in Ehingen getroffen, der junge Leute fasziniert, der sie in die Luft springen lässt, der sie aber auch an ihre Grenzen bringt. Skateboard nennt sich das Rollbrett mit zwei Achsen und vier kleinen Rädern, auf dem Menschen sich stehend seit den 1960-er Jahren fortbewegen, abgeleitet vom Wellenreiten. Das Fahren auf einem Skateboard, etliche Luftsprünge, aber auch Musik und Geselligkeit waren im Skaterpark bei „Skate for Fun“ zu beobachten.

Sven Sulies und der Stadtjugendring luden zu „Skate for Fun“ ein, das am Samstagnachmittag und -abend den Skaterpark bevölkerte. Dazu gab es in Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus eine Hüpfburg, Essen und Getränke sowie Musik von den DJs Yellow D aus Munderkingen und Toast aus Ehingen. Sie legten Hip Hop auf und wurden am Abend von DJ das Bärtige Kind aus Ehingen abgelöst, der für House und Elektro steht.

Manche kommen täglich

Jedes Wochenende treffen sich Skateboardfahrer aus Ehingen, Riedlingen und der Umgebung auf dem Park, den es seit 2012 gibt, um ihren Sport auszuüben. Manche Fahrer kommen täglich. Mitbringen muss man nur ein Skateboard und etwas Mut. Denn das Fahren geschieht auf eigene Gefahr. Knieschoner gibt es nicht, nur wenige Fahrer tragen einen Helm. „Bei uns gilt das Motto Hinfallen und wieder Aufstehen“, sagt Sven Sulies, der virtuos seine Runden dreht, und immer wieder Sprünge zeigt. „Einen Contest so wie früher haben wir heute nicht, es geht uns darum, den Kiddies diesen Sport näherzubringen“, so Sulies weiter. Insoweit verweist er auf Samuel „Sammy“ Baier aus Dettingen, gerade 20 Jahre alt geworden, der einen Workshop anbietet.

Sammy erklärt den Grundsprung „Ollie“ und den „Kickflip“, bei dem das Board sich dreht. Er empfiehlt, den Ollie ein halbes Jahr lang zu trainieren, bis man ihn perfekt beherrscht, ehe man kompliziertere Sprünge angeht, bei denen Drehungen um 180 oder 360 Grad möglich sind. Sammy weiß, wovon er spricht. Er erläutert, dass auf dem Park „Street“ gefahren wird, Treppen und Gebäude könne man da befahren, nur nicht unbedingt die Straße selbst, da man rechtlich gesehen als Fußgänger behandelt werde. Die Treppe auf dem Park sei ihm schon mal zum Verhängnis geworden, erzählt Sammy. Bei einem Kickflip sei das Board vertikal gestanden, als er aufkam. Dadurch sei er umgeknickt, und habe sich den Mittelfuß gebrochen.

Das Fahren bringt den Kick

Daher zeigt er zunächst, wie man sicher auf der Ebene fährt, um dann allerdings mit Sprüngen vorzuführen, was das Ziel jedes Skateboardfahrer ist, nämlich Fahren zu können wie sein Vorbild Ryan Sheckler aus Kalifornien, wo der Sport in Anlehnung an das Wellenreiten im Pazifik seinen Anfang genommen hat. „Bei uns gibt es keinen Alkohol oder Drogen, wir holen uns unseren Kick beim Fahren“, sagt Sammy, der sich über Nachwuchsfahrer freuen würde. Er selbst hat mit sechs Jahren mit dem Skateboardfahren begonnen und genießt nun die Geselligkeit und die Disziplin, die das gemeinsame Ausüben des Sports auf dem Skaterpark ermöglicht.

Begnadete Skater aus der Region zeigen beim Skatepark, was sie so drauf haben.