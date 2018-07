Skater messen sich im Berkacher Grund

Die Skater laufen sich so langsam warm. Am kommenden Wochenende, 14. und 15. Juli, findet der Ehinger Skate-Contest im Berkacher Grund statt. Eröffnet wird das Fest am Samstag gegen 16 Uhr mit Konzerten diverser regionaler und überregionaler Bands (XKID, Pornophon, Inser Cool Name und Radio Haze). Währenddessen wird bewirtet. Zudem gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit Skatekursen für Kinder, Hüpfburg und Spielmobil. Den Höhepunkt des Festes bildet der Contest am Sonntag. Wer teilnehmen möchte, kann sich am Sonntag bis 14 Uhr vor Ort anmelden. Ab 11 Uhr startet das Warm-Up, ab 14.30 Uhr können die Skater schließlich ihr Können auf den Boards unter Beweis stellen. Auch dieser Tag lädt dazu ein, einige Zeit an der Skateanlage zu verweilen und die beeindruckenden Kunststücke auf der Skateanlage zu beobachten. Für die kleinen Gäste wird es wieder ein buntes Kinderrahmenprogramm geben. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Bei Fragen steht Christoph Schlegel, Telefon 0176/31263402, gerne zur Verfügung.