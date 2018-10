Das hatte man sich beim SSV Ehingen-Süd sicher anders vorgestellt. Die ehrgeizigen und spielstarken Gäste aus Sindelfingen gewannen das Spiel am Samstag in der Pfarrei mit 4:1 Toren.

SSV Ehingen-Süd – VfL Sindelfingen 1:4 (1:2). – Tore: 0:1 Armin Zukic (25.), 1:1 Danijel Sutalo (28.), 1:2, 1:3 Oliver Glotzmann (32., 58.), 1:4 Pablo Rafael Perez (84.). – Zunächst spielten beide Mannschaften verhalten. Der VfL Sindelfingen hatte in der achten Minute den ersten Torschuss und fünf Minuten später rettete Benjamin Gralla. Zweimal hatte in der Folge der Gastgeber die Möglichkeit zur Führung, doch in der 25. Minute verwandelte Armin Zukic einen Freistoß direkt zur Gästeführung. Ehingen-Süd reagierte und Danijel Sutalo konnte überlegt eine Flanke von rechts zum 1:1 unterbringen. Wer nun an eine Wende geglaubt hatte, wurde enttäuscht. Bereits in der 31. Minute war Oliver Glotzmann zur Stelle und vollendete zum 1:2. Statt eines Aufbäumens des SSV blieben die Gäste stets gefährlich und nach einem Eckball musste Benjamin Gralla klären. Der SSV spielte zu oft ungenau ab und überließ seinen Gästen meist das Mittelfeld. Dennoch war noch in der 45. Minute der Ausgleich möglich, doch Torhüter David Kocyba konnte klären. Das 1:2 zur Pause war bestimmt nicht unverdient. Die einheimischen Fans hofften auf die zweite Halbzeit. Zunächst hatte man auch den Eindruck, dass die Gastgeber mit neuem Schwung aus der Pause kamen. Nach einer Reihe von Eckbällen auf beiden Seiten gelang jedoch dem VfL Sindelfingen in der 58. Minute erneut durch Oliver Glotzmann das 1:3. Filip Sapina setzte danach einen Freistoß über das Tor. Weiterhin setzte der Gäste-Angriff wiederholt die einheimische Abwehr unter Druck. Als der Gastgeber einen Freistoß in der 81. Minute über das Tor schoss, schien das Spiel entschie-den. Nicht genug: Der kurz zuvor eingewechselte Pablo Rafael Perez schloss in der 86. Minute einen Konter mit dem 1:4 ab.

SSV-Trainer Michael Bochtler sagte ganz klar: „Wir hätten heute einen Sieg nicht verdient. Die Gäste haben uns von Anfang an unter Druck gesetzt und waren sehr bissig.“ Gästetrainer Maik Schütt war natürlich mit dem Ergebnis sehr zufrieden: „Wir hatten eine gute Einstellung und haben viele Zweikämpfe gewonnen. Heute haben wir unsere Chancen verwertet. Vom Einsatz her haben wir den Sieg verdient.“

SSV Ehingen-Süd: Gralla, Sameisla, Hess, Gnandt, Deiss, Sutalo (76. Sa-nigiannidis), Telalovic, Vöhringer, Sapina (88. Weber), Pöschl (85. Akha-bue), Schenk (45. Kästle).