Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis im Wahlkreis Ehingen? Stimmen Sie ab!

Manuel Hagel heißt der Sieger des Wahlkreises 65 Ehingen. Und das, obwohl der Landestrend die CDU in ein historisch schlechtes Ergebnis manövriert hat. Hagel konnte mit 35,94 Prozent das beste CDU-Ergebnis in ganz Baden-Württemberg erreichen. Das könnte ihm sogar einen neuen Job in der Landes-CDU bescheren.

Lesen Sie hier, was Manuel Hagel zu seinem Ergebnis sagt.

Blickt man auf die Ergebnisse der weiteren Kandidaten, ist Robert Jungwirth als Kandidat der Grünen zwar mit einem beachtlichen Ergebnis von 29,48 Prozent aus dem Rennen gegangen, ein Einzug ins Landesparlament ist für den Grünen-Kandiaten aber Stand Sonntagabend sehr unwahrscheinlich, da seine Partei landesweit „zu gut“ abgeschnitten hat.

Alex Kübek-Fill von der SPD (7,02 Prozent), Uli Walter von der FDP (8,16 Prozent) und David Rizzotto von den Linken (2,12 Prozent) haben durch die Bank respektable Ergebnisse einfahren können. Die größten Verluste musste der Schelklinger AfD-Kandidat Eugen Ciresa hinnehmen – und bestätigt damit den Landestrend.

