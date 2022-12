Silcherchor Abschlusssitzung 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 24. November hatte die gesamte Vorstandschaft des Silcherchors seine jährliche abschließende Ausschusssitzung abgehalten. Es standen viele Themen auf der Tagesordnung, der zentrale Punkt war natürlich die Vorbereitung auf die beiden Adventskonzerte am 18. Dezember. Teile der Planung wurde schon vorab veranlasst, so dass die Veranstaltungsorte feststanden. Am vierten Adventssonntag um 15 Uhr wird es noch bei Tageslicht ein besinnliches Konzert auf dem Bussen geben, um 19 Uhr. Auch am vierten Adventssonntag wird der Silcherchor ein zweites Adventskonzert in Unterstadion in der Kirche Maria Schnee / Sel. Ulrika in schönem Ambiente abhalten können. Die Vorstandschaft erhofft sich, auch aufgrund des freien Eintritts, auf viele Zuhörer und Zuhörerinnen, welche sich gerne durch guter Männerchormusik, schöne Orgelklänge von Ruth Seethaler und besinnliche Texte von der Adventszeit in die Weihnachtszeit. Weiteres wichtiges Thema der Ausschusssitzung war die grobe Planung für 2023. Probentermin wurden festgelegt, wie auch Konzerttermine (zum Beispiel 1. Mai Jahreskonzert, musikalische Umrahmung eines Bußengottesdienstes im Juni oder die Adventskonzerte 2023) Konzertvorbereitung und Freizeitevents. Ein ganz wichtiger Anlass wird 2023 das 60-jährige Bestehen des Silcherchors sein, die Konzerte sollen unter diesem Motte stehen. Ein Rahmenprogramm wird in den nächsten Wochen ausgearbeitet.